Oliver Stone e il vaccino russo

Il 15 dicembre Repubblica ha pubblicato un articolo intitolato:

Il titolo è corretto, la notizia viene ripresa da tante testate internazionali, ma c’è un piccolo problema: nell’articolo di Repubblica, decisamente breve, viene riportata un’informazione che una volta verificata è risultata sbagliata, probabilmente frutto di un’incomprensione.

Vi riporto dal testo:

Ma non è vero che gli esperti russi temano quanto riportato. Come spiegava Vladimir Bondarev a Times of India in un lungo articolo dedicato allo Sputnik V (questo il nome del vaccino russo):

“In Russia, it is customary to certify [vaccines for] children from birth to 18 years old; adults from 18 to 60 years old; and older people — over 60 years old. Clinical studies have now been carried out on a group of volunteers aged from 18 to 60 years old. Thus, this vaccine is now indicated for use in people from 18 to 60 years old.”