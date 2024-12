L’ossitocina nell’acqua potabile

Un amico ci ha segnalato un video, che viene diffuso da svariati su piattaforme social come LInkedIn, Facebook e WhatsApp, oltre che sui soliti canali complottisti su Telegram. Il video è in francese coi sottotitoli, e viene condiviso con questo testo:

L’Unione Europea avrebbe autorizzato l’aggiunta di ossitocina nell’acqua del rubinetto per rendere le popolazioni più docili e accettare così l’invasione clandestina. Questo scenario, se confermato, solleva interrogativi etici, scientifici e sociali. L’ossitocina è un ormone e neurotrasmettitore prodotto principalmente nell’ipotalamo e rilasciato dalla ghiandola pituitaria. È conosciuto anche come “ormone dell’amore” per il suo ruolo nel favorire legami affettivi e sociali. Tuttavia, la sua somministrazione artificiale attraverso l’acqua pubblica potrebbe essere interpretata come un tentativo di manipolazione delle emozioni collettive, con effetti imprevedibili sulla salute mentale e sull’autodeterminazione delle persone. Parallelamente, il fluoro, già presente in alcune acque potabili per prevenire la carie dentale, è stato spesso al centro di teorie che lo accusano di avere effetti soppressivi sulle capacità cognitive e sul senso critico. Questa combinazione di sostanze alimenta il sospetto di una strategia più ampia di controllo sociale. È possibile che siano riusciti ad addomesticare le rivolte in Francia somministrando fluoro e ossitocina nei cittadini francesi a loro insaputa? Lo dice in questa intervista il matematico e filosofo francese Olivier Rey. Anche in ITALIA, ci stanno manipolando a nostra insaputa? Guarda il video per intero, fino alla fine… Se questo contenuto ti è piaciuto lascia un like, un commento e iscriviti al canale attivando la campanellina in modo da rimanere sempre aggiornato sui futuri contenuti.

Fonti a sostegno di quanto narrato? Nessuna. Non esiste alcun documento dell’Unione Europea che riporti nulla di quanto raccontato, eppure il testo circola, e di persone che ci credono ne troviamo tante. Ma è appunto una bufala. L’intervista a Rey e lo studio sull’ossitocina invece sono reali, ma si tratta per l’appunto di uno spezzone di intervista, estrapolato dal resto del suo contesto. Questa l’intervista originale pubblicata da Le Figaro nella sua domanda specifica sull’ossitocina:

Questo è uno dei sistemi preferiti dai disinformatori: sfruttare qualcosa di reale, decontestualizzato, per far credere ai propri seguaci cose che non sono.

La ricerca sull’ossitocina

La ricerca aveva come obiettivo lo scoprire se esistono meccanismi neurobiologici alla base dell’altruismo verso gli stranieri.

Le conclusioni dello studio mostravano che chi era già predisposto verso altruismo nei confronti degli stranieri, se sotto influenza di ossitocina, era portato a donare di più, chi invece era xenofobo non ha mostrato alcun particolare cambiamento. I ricercatori hanno concluso che l’ossitocina, combinata con norme sociali favorevoli, forse potrebbe rafforzare l’altruismo. Ma non c’è stato alcun esperimento che abbia portato a drogare forzatamente persone o a manipolare il comportamento di massa.

Ma Oliver Rey cosa c’entra?

Oliver Rey è un filosofo e matematico francese che ha scritto un libro sul transumanesimo. Nel 2018, intervistato da Le Figaro, ha commentato i risultati di una ricerca condotta dall’Università di Bonn nel 2017, ricerca che ha studiato l’ossitocina sul comportamento umano e l’altruismo. Siccome aveva scritto un libro sul transumanesimo gli è stato chiesto cosa pensasse della ricerca tedesca e lui ha spiegato che inizialmente ha creduto che la notizia dello studio fosse una bufala, per poi ricredersi una volta verificato che era stata pubblicata su PNAS. Secondo Rey, la proposta di fare inalare ormoni come l’ossitocina a scopo di modificare i comportamenti rappresenterebbe una forma di “manipolazione totale”, che porterebbe a trattare le persone come “bestiame.” Egli critica appunto il fatto che l’intenzione (ipotetica), anche se apparentemente generosa, implichi comunque un approccio che considera gli esseri umani come oggetti da manipolare. Ma non sostiene che ci sia qualcuno che lo stia facendo o che voglia farlo, spiega solo il suo parere sulla questione. L’affermazione di Rey che si vogliano trattare le persone “come bestiame” però è una forte distorsione. La ricerca difatti non propone di fare inalare ormoni alle persone contro la loro volontà, ma esplora i fattori che influenzano il comportamento umano in modo scientifico.

Concludendo

Lo studio è reale, ma non suggerisce di usare l’ossitocina sulle masse per eliminare la xenofobia, e l’Unione Europea non ha ipotizzato o ancor meno autorizzato nulla di tutto ciò. Non c’è alcuna evidenza che esista un piano per drogare la popolazione o che i ricercatori abbiano proposto qualcosa di simile.

Questa teoria rientra nelle bufale complottiste, alimentata da interpretazioni distorte e decontestualizzate di uno studio scientifico legittimo.

Condividere testi che raccontano queste cose senza dettagli che permettano di verificarli è un grave errore. Diventiamo diffusori di possibili falsità solo perché magari hanno solleticato alcuni nostri bias, e vederlo fare da profili non anonimi su una piattaforma incentrata su business e occupazione sorprende, ma purtroppo l’inquinamento dell’informazione dilaga sempre di più e su sempre più piattaforme. Questi soggetti poi sono gli stessi che magari si lamentano che non trovano più nessuno che li assuma. Forse dovrebbero rivedere le loro strategie per la ricerca di un lavoro.

