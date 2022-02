Ottawa, ma non quest’inverno

ARTICOLO AGGIORNATO

Stamattina ce la caviamo con poco, un articolo di pochissime righe, con un fact-checking alla portata di tutti. Nel momento in cui scrivo a Ottawa, Canada sono le 11 di mattina. Oggi 1 febbraio 2022 a Ottawa alle 11 del mattino ci sono -9°C, ovvero fa un discreto freschetto. Per capirci a Bologna, città che tra freddo e umidità non scherza manco per sbaglio, in questo momento ci sono 14 gradi, ben 23° in più che a Ottawa.

Questo che vedete nella foto è uno dei punti d’attrazione della città, The Parliament Hill con i suoi palazzi in stile.

Nello screenshot che vedete qui sopra, e che troviamo uguale anche in tantissimi profili italiani, si sostiene che quella folla sia assembrata in questi giorni di fronte al parlamento canadese in protesta contro i vaccini. L’immagine secondo i complottisti che la condividono rappresenta quello.

C’è solo un problema, Ottawa è sotto la neve e ci sono -9°. Quella gente è per la maggior parte in abbigliamento primaverile, felpa e pantaloni leggeri. Di neve in quell’immagine non c’è traccia. Sia chiaro, questo non significa che non ci siano proteste a Parliament Hill, ce ne sono, come dimostra la gallery in quest’articolo. Ma la folla è meno oceanica (sia chiaro, a vedere negli articoli sono comunque tanti) di quanto l’immagine qui sopra voglia fra credere. Siccome la foto non salta fuori con TinEye o con Google Lens se non collegata alle attuali proteste, è evidente che chi l’ha condivisa per primo è in possesso dell’originale che ha ricavato probabilmente da un video che inquadra chissà quale evento nella stessa piazza la folla che si era riunita a settembre 2001 in segno di fratellanza con la popolazione americana dopo gli attentati dell’11 settembre, come dimostra questo screenshot recuperato dal nostro Thomas The Biker ad articolo già pubblicato:

L’originale lo trovate qui.

Non credo ci sia altro da aggiungere, ve l’avevo detto che ce la cavavamo con poco.

