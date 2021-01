Paco e la Nintendo

Questa storia che ci avete segnalato è di quelle che solitamente evitiamo di trattare. Si tratta di un classico caso di storia fatta per attirare condivisioni, per generare viralità nata come scherzo e poi condivisa da altri per attirare condivisioni, per generare viralità, anche se è evidente che si tratta di un falso.

Vi riporto quanto ci avete segnalato e che sta circolando su gruppi WhatsApp e Telegram:

Come potete vedere la stessa “notizia”, con la stessa identica grafica, esiste in svariate lingue:

La “notizia” nasce su board come 4chan, ed è una classica trollata creata [aggiungiamo: per fare satira sull’abitudine di Nintendo di intentare cause per violazioni di copyright e poi ripresa da tanti fuori contesto] per generare traffico e confusione. Non esiste traccia della notizia su giornali e testate internazionali o anche solo venezuelane.

L’idea che ci sia gente in giro per il mondo che pensa davvero che il CEO della Nintendo possa querelare un bambino di nove anni per aver fatto una sagoma di cartone con l’immagine di un personaggio coperto da copyright mi lascia sconcertato. E dire che dovrei essere abituato a vedere gente che crede a delle sciocchezze…

Sempre per cercare di essere chiaro, una notizia falsa come questa ha generato (per ora) oltre ventimila visualizzazioni di un video assolutamente inutile che non racconta nulla di più rispetto all’immagine che avete visto poco sopra. Un video con 21mila visualizzazioni su un canale con 42 iscritti…

Quel singolo video genera qualche soldino e fa aumentare la viralità del canale stesso.

L’occasione era utile per mostrarvi come la stessa bufala, con la stessa identica grafica, circoli in tutto il mondo. Ma anche per rimarcare quella che invece non è una bufala bensì una curiosità che trovo molto divertente, il CEO della Nintendo dal 2019 si chiama per davvero Doug Bowser, e Bowser è anche il cattivo dei giochi di Super Mario:

Un po’ come se il CEO della DC si chiamasse Lex Luthor… lo so, sono un nerd. Non me ne vergogno.

Quella riportata sopra è l’immagine di Bowser disegnata da un autore online, di immagini simili che raffigurano personaggi del mondo di Super Mario ne vengono fatte ogni giorno, ne vengono postate a tonnellate in rete. Davvero non ci rendiamo conto che per Nintendo sono tutte pubblicità indiretta? Che non avrebbero alcun vantaggio a querelare chi li cita con amore? Vabbè, servirebbe una dose di spirito critico che è evidente al momento sia merce rara online.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!