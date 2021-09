Marcello Pamio e i risvegliati dall’anestesia ipnotica

Il sito Disinformazione.it esiste da tempo, lo amministra una nostra vecchia conoscenza, il signor Marcello Pamio. Che da qualche tempo ha anche un gruppo Telegram da quasi 50mila follower. Pamio è uno dei disinformatori seriali antiscienza più agguerriti, pensate che già nel 2014 era uno di quelli che parlavano di microchip studiati per dosare medicinali nel corpo umano, ovviamente cercando di far passare la cosa come opera del diavolo o giù di lì.

Sul suo gruppo Telegram qualche giorno fa è stata fatta circolare un’infografica realizzata da GEDI Visual che non vi mostrerò, perché sappiamo bene come tra i direttori di GEDI ce ne siano alcuni che amano minacciare legalmente ogni volta che possono.

L’infografica comunque raccontava solo il numero di vaccini inoculati alla data dell’11 settembre 2021. Pamio la faceva seguire da questo testo:

40 MILIONI DI ITALIANI HANNO FATTO SOLO LA PRIMA DOSE

Marcello Pamio – 11 settembre 2021

Secondo i dati ufficiali aggiornati all’11 settembre il numero delle dosi somministrate in Italia sono poco più di 80 milioni.

La cosa interessante è che la prima dose è stata fatta da 40,9 milioni di persone, mentre quelle che hanno completato il primo ciclo con la doppietta sono meno di 40 milioni. Sicuramente molti sudditi sono in trepidante attesa del secondo magico inoculo, ma molti altri si sono destati dall’anestesia ipnotica e non andranno alla ricerca di altri dosi interrompendo il tristissimo giochetto..

Io vorrei che vi rendeste conto che questa analisi è fatta da una persona che di matematica capisce davvero poco e di medicina ancora meno, ma se ne infischia perché sa che i suoi follower (ripeto, quasi 50mila soggetti) hanno capacità di analisi inferiori alle sue, ma si fidano a prescindere perché dice cose che li fanno sentire più furbi degli altri, e quindi può fare e dire quello che gli pare.

La prima cosa da dire è che in Italia ci sono più di 4 milioni e mezzo di cittadini che hanno avuto la COVID-19, me incluso, e che non hanno dovuto fare seconda dose di vaccino; magari faranno il richiamo prima, ma il mio green pass, ad esempio, scade a marzo 2022, ho avuto la COVID-19 a febbraio 2021, e fatto una dose di vaccino a fine giugno 2021. Sono tanti quelli che hanno avuto la COVID-19 da febbraio 2021 e quindi si trovano nella mia condizione. Questi nel conteggio di Pamio vanno inseriti, poi ci sono quelli sotto ai 12 anni che sono circa 7 milioni, i quali vanno tolti dal totale della popolazione visto che per ora non rientrano tra coloro che hanno diritto alla vaccinazione contro il SARS-COV-2.

Insomma i numeri di Pamio dimostrano solo che quelli che si sono destati dall’anestesia ipnotica sono quattro gatti, non molti come lui vuole fare intendere. Ma è una cosa che sappiamo da anni, i disagiati in Italia non arrivano al mezzo milione di soggetti, anzi a mio avviso sono molti, ma molti meno. Solo che proprio in quanto disagiati fanno molto più casino degli altri: hanno la necessità di fare caciara per sentirsi vivi, considerati. Non lasciamo che quattro gatti decidano delle politiche di questo Paese.

Non credo di dover aggiungere altro.

