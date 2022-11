No, il panino Bandera non sostiene l’Ucraina

Oggi parliamo di una segnalazione vecchia di qualche mese, che non trattammo all’epoca perché sull’invasione della Russia in Ucraina ce ne arrivavano tante ed era impossibile seguire tutto. Ne parliamo perché nel fare verifiche su un’altra vicenda abbiamo trovato tanti profili bot su Twitter che condividevano la stessa immagine, questa (qui al link uno dei tanti):

L’immagine è stata pubblicata da quasi tutti i profili russi in una specifica data, il 6 maggio. Ne parliamo perché gli italiani (o i bot russi che scrivono in lingua italiana) che la diffondevano su Telegram sono ancora attivi, e nessuno ha chiesto loro conto delle tante bufale che hanno condiviso in questi mesi.

Il canale Telegram a cui facciamo riferimento oggi si chiama Veleno quanto basta Channel, @Canale_Veleno, non tanti follower (poco più di 6mila) ma spesso viene condiviso da suoi sodali con un pubblico più vasto.

Il video da cui è tratta l’immagine che avete visto poco sopra è stata pubblicato su Veleno e su svariati altri siti e profili social, come dicevamo, a inizio maggio 2022:

Dopo le candele del santo Zelensky arriva il panino Bandera, estremamente indigesto 🤮 Oslo, il McDonalds ha ideato l’hamburger “Bandera” come segno di sostegno all’Ucraina. Per capire cosa succede nel mondo segui T.me/Canale_Veleno

Ma il panino, come potete immaginare, non ha nulla a che fare col sostegno all’Ucraina, e non è nemmeno un panino nuovo, bensì una special edition che risale a tre anni fa, venduta solo in Norvegia. Il nome non voleva omaggiare Stepan Bandera ma richiamare la zona da cui venivano gli ingredienti, il Messico, e Bandera significa appunto bandiera in spagnolo. Ingredienti del panino? Sale e pepe norvegesi, cheddar, nachos, insalata di batavia, cipolle sottaceto, guacamole e salsa messicana pico de gallo. La cosa curiosa è che i primi a sbufalare la questione sono stati i cronisti della versione in lingua inglese della Pravda russa, lo stesso 6 di maggio.

