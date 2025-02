Paolo Bellavite e i morti da vaccino

Un nostro lettore ci ha segnalato un articolo pubblicato da La Nuova Bussola Quotidiana il 1° febbraio 2025, articolo firmato da Paolo Bellavite dal titolo:

Perseverare nello scientismo: Speranza è senza speranza

L’articolo è un elenco di critiche all’ex Ministro Speranza, critiche che onestamente non ci interessa trattare, sono tutte questioni che in passato abbiamo già affrontato qui su BUTAC. Ma a un certo punto del secondo paragrafo Bellavite dice una cosa molto forte, ve la riporto per intero:

…i cosiddetti “vaccini” annunciati come la salvezza al punto tale da oscurare le cure (se ci fossero state le cure, i prodotti sperimentali non sarebbero stati autorizzati), pagati profumatamente con oscuri contratti che persino Draghi arrivato al potere criticò, hanno causato effetti avversi gravi (per lo più nascosti dalle autorità con vaccinovigilanza fasulla e usando l’algoritmo OMS) più di tutti i vaccini della storia umana e come numero di vittime hanno pareggiato quelle del virus, soprattutto tra i giovani e i giovani adulti.

L’ho dovuta rileggere più volte per assicurarmi di aver letto bene: confermo, secondo Bellavite gli effetti avversi dei vaccini hanno “pareggiato le vittime” causate da COVID-19.

Prove di quanto affermato? Nessuna, come avrete immaginato. In tutto l’articolo non c’è un riferimento, un link, un dato a sostegno di questa affermazione. COVID-19 ha causato un numero significativamente maggiore di decessi rispetto ai casi anche solo potenzialmente associati alla vaccinazione. Tutte le evidenze scientifiche raccolte fino a oggi indicano che i benefici delle vaccinazioni superano di gran lunga i potenziali rischi.

Dare a intendere diversamente è un errore grave, poiché si tratta di un’affermazione che non trova alcun riscontro nei dati disponibili. Riteniamo che questo genere di disinformazione sia pericolosa perché manipola l’opinione dei lettori su un tema importante come quello della salute, non solo individuale, ma pubblica. Onestamente riteniamo che testate che cascano in questo genere di disinformazione andrebbero sanzionate, e non solo: dovrebbero essere smentite non solo dai fact-checker, ma anche dagli Ordini professionali, primo fra tutti quello dei Giornalisti.

