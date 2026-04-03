Paula White unleashed

Un video così assurdo da sembrare fatto con IA...

Una lettrice ci ha chiesto informazioni su un video che ha incrociato in rete, un video che mostra Paula White-Cain durante uno spettacolo da televangelista. Il dubbio (o speranza) della nostra lettrice, legittimo, è che potesse essere stato realizzato con IA. Purtroppo no, è tutto vero. Ma vediamo le cose più nel dettaglio.

Paula White-Cain è la consigliera anziana dell’Ufficio per la Fede della Casa Bianca. Denominazione assunta dopo la seconda vittoria presidenziale di Trump, prima si chiamava infatti Ufficio della Casa Bianca per le partnership con le organizzazioni religiose e di quartiere.

Nel video che ci è stato segnalato e che potete ammirare qui sotto si vede Paula White soffiare nel microfono, fare la fireball di Dragon Ball, dire “fire” e colpire i credenti che non riescono a restare in piedi e si accasciano per terra o sulle sedie. No, non sto scherzando, guardate coi vostri occhi:

Chiaro che un video del genere può sembrare falso, è comprensibile che venga quel dubbio. Purtroppo è tutto genuino. Perché Paula White-Cain è appunto una televangelista, una figura che nel mondo cristiano italiano non esiste – non a questi livelli, perlomeno – ma negli States soggetti come lei fanno milioni di dollari e hanno stuoli di follower. Il modello di business di questi televangelisti si basa esattamente su quello che vedete nel video: raccogliere soldi dai fedeli usando una miscela di fede, emozione e pressione psicologica. Perché basta raccogliere un pubblico di timorati di Dio e persone suggestionabili per far sì che mettano mano al portafoglio il più spesso possibile.

Le donazioni

Perlomeno questo è quanto succede normalmente, quello che mi dona un po’ di speranza è che nell’ultimo evento che ha fatto Paula White, “Unleashed”, le cose non sono andate come d’abitudine. La richiesta fatta alla platea era di raccogliere 100mila dollari nel corso della serata, con assegni intestati a Paula White Ministry, e per convincere la platea White ha testualmente detto:

This isn’t for me. This is about kids that will die without you being obedient.

Che tradotto:

Questo non è per me. Questo è per dei bambini che moriranno se non sarete obbedienti.

Pensate se il prete della vostra parrocchia vi dicesse così ogni domenica prima del solito giro col cestino delle offerte: ecco, questa è la Ministra della Fede scelta da Donald Trump. Ma sto divagando. Dicevo che nell’ultimo evento le cose non sono andate benissimo, alla richiesta dei 100mila dollari la platea ha risposto con donazioni che hanno superato di pochissimo i 20mila. Purtroppo, a giudicare dalle immagini, la sala era piena, il che ci fa capire che non è che Paula White abbia meno presa sui suoi seguaci, ma probabilmente solo che i suoi seguaci – chissà, magari proprio per colpa delle politiche trumpiane e della crisi globale – siano sempre meno in grado di donare.

La glossolalia

Paula White “parla in lingue” ovvero fa uso della glossolalia, quel fenomeno che, soprattutto nel contesto cristiano, si riferisce all’emissione di suoni o parole in una lingua apparentemente sconosciuta che i credenti interpretano come dono dello Spirito Santo. Non avete idea di cosa sto dicendo? Ecco un video di Paula White mentre lo fa:

Già solo questo, per un non credente, è difficile da digerire. Ma la cosa interessante è che anche all’interno del cristianesimo esistono regole precise in materia: Paolo, nella Prima Lettera ai Corinzi, stabilisce che non si deve parlare in lingue in pubblico senza un interprete presente. Paula White lo fa più volte, sul palco, davanti a migliaia di persone, e senza interprete. Il che significa che riesce nell’impresa non banale di violare le regole anche di chi ci crede.

Concludendo

Quindi ricapitolando nessuna bufala, Paula White è veramente questo soggetto, consigliere ufficiale del Presidente degli Stati Uniti d’America e al tempo stesso imbonitrice cristiano-bigotta. Quello che avete visto in questi video non è un caso isolato, non è stato modificato dall’intelligenza artificiale. È semplicemente il suo lavoro. E qualcuno, alla Casa Bianca, ha ritenuto che fosse la persona giusta per quel ruolo.

Viviamo tempi davvero interessanti…

maicolengel at butac punto it

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