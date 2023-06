Il PD fa pagare i danni ai cittadini?

ARTICOLO AGGIORNATO ALLE OE 12:10

Nel luogo dedito alla lettura della stampa italiana, durante il weekend sono incappato in un articolo dal titolo:

Alluvione, bolognesi tartassati: il Pd fa pagare i danni e ripulire le strade

L’articolo, pubblicato su Il Giornale il 1 giugno 2023 a firma Bianca Leonardi, apre con questa frase:

L’emergenza alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna sembra essersi fermata, fortunatamente, e dopo il terrore e la distruzione è il momento di fare i conti. Conti che il sindaco dem di Bologna, Matteo Lepore, scarica direttamente sui cittadini.

Come sa chi legge BUTAC da tempo sono bolognese anche io, quindi la notizia mi colpisce: vivo in città, ho svariati amici che abitano la collina vicino, se non fosse stato per Il Giornale non avrei saputo della notizia. Premetto, Matteo Lepore non è un sindaco per cui provo particolare simpatia, ma come sempre qui contano i fatti: davvero il Comune cittadino ha chiesto denari per pulire la collina dai danni causati dall’alluvione?

DA QUI L’ARTICOLO È STATO AGGIORNATO

Non proprio, sarebbe bastato leggere l’ordinanza di cui Bianca Leonardi pubblica solo alcuni stralci – omettendo quello a nostro avviso più importante – per rendersene conto. Ve lo riportiamo noi, linkando l’ordinanza in modo che tutti possano verificarla (cosa che invece Il Giornale evita di fare):

…si intende qui integralmente richiamata l’ordinanza dirigenziale PG 175446/2015 del Direttore del Dipartimento Cura e Qualità del Territorio del 10 giugno 2015 relativa agli interventi obbligatori a carico dei privati per garantire la stabilità e manutenzione delle ripe stradali e tutti i relativi adempimenti e sanzioni in essa previste;

L’ordinanza dirigenziale PG 175446/2015 è quella che attribuisce i doveri per la pulizia dei fossi e la potatura dei rami. Sono regolamenti che ogni Comune ha, per attribuire le responsabilità in caso di incuria di proprietà private che possano causare danni a proprietà pubbliche o ad altri cittadini. Nel caso specifico si tratta di ordinanze fatte apposta per cercare di prevenire rischi di tipo idrogeologico. L’ordinanza citata da Il Giornale nasce anche con quell’intento, ovvero analizzare se i proprietari dei terreni che sono stati tra le cause di alcune frane avessero fatto quanto necessario per rispettare le regole per la pulizia di fossi e potatura rami, regole che sono state scritte anni fa proprio a tutela della comunità. Regole che vanno rispettate.

Come ha fatto notare l’amico Andre nei commenti l’ordinanza attuale prevede anche che :

l’Amministrazione comunale, già attivata per le aree ed i terreni di propria competenza, in caso di conclamato pericolo o al fine di ripristinare tempestivamente la viabilità pubblica interrotta o con modifiche alla circolazione come da ordinanza PG 371637/2023 o ulteriori che si rendessero necessarie, potrà intervenire con propri mezzi, in eventuale rivalsa di spese, anche su area privata strettamente necessaria al ripristino della viabilità.

Il Comune sta cercando di rispristinare la viabilità e la sicurezza di determinate aree il più in fretta possibile. Il Comune di Bologna riferisce di essere impotente di fronte al numero di frane che hanno ostruito le strade collinari e per velocizzare il ripristino della viabilità ordina ai privati dai cui terreni si sono staccate le frane di provvedere a ripristinarle, in solido fra tutti coloro che hanno terreni franati su una via. E chiedendo la verifica del rispetto di un regolamento che esiste da anni. Se io, proprietario di un terreno su cui si trova un fosso che può servire per fare defluire le acque, ho evitato di occuparmene per anni e a causa di questo il fosso non ha retto la precipitazione dei giorni scorsi è giusto che io, che non ho seguito le regole imposte dal mio Comune, oggi mi trovi a dover pagare una sanzione. Ma, come riporta Ander, anche nel caso mi sia comportato in maniera diligente se ho terreno che è franato su strada devo occuparmene insieme ai miei vicini per riuscire a ripristinare le cose il più velocemente possibile.

Non spiegare queste cose e parlare solo di bolognesi tartassati è disinformazione.

