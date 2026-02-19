La polio e il complottismo

Su alcune bacheche social da qualche giorno sta facendo la sua comparsa un lungo testo in italiano che parla di poliomielite. Ve lo riporto nella sua interezza:

La polio non è scomparsa nel modo in cui pensi che lo sia stata.

Cerca su Google perché non vediamo più bambini paralizzati dalla polio. Otterrai una risposta: i vaccini.

Ma la dott.ssa Suzanne Humphries afferma che questo non è ciò che mostrano i fatti — e quando approfondisci la storia, la vera storia è sconvolgente.

Prima di tutto, la polio non è mai scomparsa realmente. “La polio è ancora qui. La polio è ancora viva e vegeta”, dice Humphries.

Cosa è cambiato? La definizione. Una volta introdotto il vaccino, l’establishment medico ha ridefinito ciò che contava come “polio”.

Humphries spiega: “Oggi la polio viene chiamata in modi diversi. Mentre negli anni ’40 e ’50 i criteri per diagnosticare la polio erano completamente diversi rispetto all’anno in cui è stato introdotto il vaccino. Il campo di gioco, i pali della porta — tutto è stato cambiato… sono stati in grado di mostrare un calo completo della polio paralitica semplicemente a causa del modo in cui hanno cambiato le definizioni di cosa sia la polio e cosa possa causarla.”

Improvvisamente, i casi che sarebbero stati etichettati come polio sono ora chiamati sindrome di Guillain-Barré, coxsackievirus, echovirus — o semplicemente attribuiti all’avvelenamento da metalli pesanti. “Non avevano il virus, o avevano il coxsackievirus o l’echovirus, o erano stati avvelenati da piombo o mercurio, che erano — il mercurio e il piombo erano i trattamenti principali dell’epoca”, ha detto.

Ma la situazione peggiora.

L’aumento della polio, afferma Humphries, rispecchiava direttamente l’uso di pesticidi tossici come il DDT. “La tonnellata di produzione di DDT rispecchiava assolutamente la diagnosi di polio.” E ancora oggi, “i paesi che producono ancora DDT oggi sono quelli in cui stiamo ancora assistendo a questa situazione di polio paralitica.”

Quindi che ne è del virus?

Il virus della polio, secondo Humphries, è quello che è noto come commensale — un virus normale che vive nella maggior parte delle persone senza causare problemi. Infatti, “il 95-99% di tutta la polio è asintomatica”. Ha descritto uno studio degli indiani Javante in cui “il 98-99% di ogni persona testata… aveva evidenza di immunità a tutti e tre i ceppi di polio.”

Quando le è stato chiesto dove fossero tutti i bambini paralizzati, ha ricordato: “Erano tipo, ‘Non abbiamo nessun problema del genere’.”

Humphries indica anche un laboratorio Rockefeller del 1916 a Manhattan che, secondo le sue parole, aveva “l’obiettivo specifico dichiarato… di cercare di creare il ceppo più patologico e neuropatologico possibile di polio”. Iniettando cervelli di scimmia e siero spinale umano nelle scimmie, “ci fu un grosso problema con questo, che fu rilasciato al pubblico per errore. E il mondo ha vissuto la peggiore epidemia di polio mai registrata. Con una mortalità del 25%.”

Conclusione? Secondo la dott.ssa Humphries, la polio non è scomparsa a causa dei vaccini. È scomparsa dietro una cortina di ridefinizioni, diagnosi errate, disastri creati dall’uomo — e un sacco di propaganda.

E se sono arrivati così lontano per ingannarti sul vaccino antipolio, su cosa altro stanno mentendo?