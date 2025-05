Pop rocks: pubblicità, satira e fuffa

Uno spot parodia messo in circolazione come se fosse davvero stato mandato in onda

A volte tra le segnalazioni arrivano cose curiose, che non ci sarebbe mai venuto da verificare non ci fossero state segnalate. Oggi è uno di quei casi: la segnalazione che ci è arrivata ci chiede di verificare un post pubblicato da un profilo social collegato a una ditta individuale che si occupa di marketing.

Il contenuto è un video, che viene diffuso con la scritta:

Non ci crederai ma questo spot è stato realmente pubblicato

Il video è questo:

Per chi avesse problemi a visualizzare il contenuto facciamo un breve riassunto: il video si apre con una scena in una classe dove un’alunna, per migliore il proprio voto, pratica sesso orale sull’insegnante sfruttando la potenza di Pop Rocks, quelle bustine di caramelle che scoppiettano in bocca (in Italia molto conosciute col nome di Frizzy Pazzy, ne parliamo dopo).

Speriamo che chiunque sia dotato di raziocino si renda subito conto che è impossibile che negli Stati Uniti, così puritani, venisse trasmessa una pubblicità televisiva del genere, e difatti non è uno spot di Pop Rocks ma una parodia, uno sketch, come se ne fanno a tonnellate:

Sia chiaro, tecnicamente è vero che è andato in onda, quindi il post di per sé non è sbagliato; quello che è sbagliato è fare intendere a chi lo vede che sia esistito un momento in cui uno spot così sessista e di cattivo gusto potesse essere realmente trasmesso per pubblicizzare un prodotto così “innocuo” come delle caramelle che scoppiettano in bocca.

La realtà di certi spot pubblicitari che riuscivano a sessualizzare anche i ragazzini, però, all’epoca era sotto gli occhi di tutti:

Detto ciò, perlomeno nei commenti al post qualcuno segnala che si tratta appunto di una parodia.

Per chi fosse troppo giovane e non abbia idea di cosa siano le Pop Rocks, anche in Italia abbiamo caramelle simili, con nome come accennavamo prima di Frizzy Pazzy. Ammetto che quando ero un cinno le adoravo, e credevo fossero estinte, ma mi sbagliavo:



