PressKit, DailyClout e studi sulla troponina

Un’amica ci ha segnalato un articolo pubblicato su PressKit già nel 2024, ma che nel suo giro di conoscenze sta diventando virale ora, articolo dal titolo:

Pfizer prima del lancio dei vaccini nei bambini stava studiando un marcatore di danno cardiaco, la troponina I, in bambini di età compresa tra 5 e 15 anni a seguito dell’inoculo contro il Covid

La prima cosa da sottolineare è che la fonte dell’articolo ripreso da PressKit è il DailyClout, network complottista (il cui sito è attualmente chiuso, ma che è presente su molte altre piattaforme) gestito da Naomi Wolf, famosa attivista e cospirazionista americana. Quindi come fonte principale della notizia non c’è un vero rapporto di Pfizer, ma le interpretazioni complottiste di un soggetto che più volte è stato smentito da scienziati e divulgatori. Credere a Naomi Wolf è come credere in una religione: questione di fede.

Cosa dicono davvero i documenti

Il non segreto della troponina

Il modulo di consenso informato pediatrico di settembre 2021 spiega chiaramente ai genitori che miocardite e pericardite sono eventi avversi noti, che la troponina I può essere un indicatore precoce, e che saranno fatti prelievi del sangue per testare appunto le potenzialità della troponina. Nulla di segreto, nulla di nascosto; dare a intendere diversamente serve appunto allo scopo di farvi credere che ci sia un qualche tipo di complotto.

Inoltre, a ottobre 2021 FDA ha discusso apertamente il rischio miocardite per la fascia 5-11 anni nel corso della seduta del Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (d’ora in poi VRBPAC) su monitoraggi post autorizzazione del vaccino. Quindi ripetiamo, non c’era nulla di segreto. Ogni informazione che Naomi Wolf e PressKit nel 2024 hanno cercato di far passare come segreti celati era in realtà di dominio pubblico già tre anni prima. La malafede scorre potente.

La miocardite era già nota in primavera estate 2021

Israele aveva già segnalato un possibile collegamento – specie nei maschi giovani dopo la seconda dose – fin da subito, e a giugno 2021 i medici israeliani parlarono di probabile collegamento. Il 23 giugno 2021 l’ACIP della CDC valutò formalmente il rischio/beneficio raccomandando di continuare a usare la vaccinazione sopra ai 12 anni, ma riconoscendo il raro rischio miocardite.

Il warning sulla miocardite del 25 giugno

L’FDA, proprio in seguito alle evidenze riportate dal monitoraggio post autorizzazioni, già a giugno inserì un avvertenza nel fact sheet di Pfizer/Moderna. Quindi insistiamo: nessun segreto, nessun insabbiamento, ma trasparenza completa su quelli che erano e sono tutt’ora rari rischi di aumento casi di pericardite e miocardite.

La troponina post test

Nel 2024 lo studio sulla troponina è terminato, e il risultato è stato pubblicato su Infectious Diseases and Therapy. La conclusione è che quasi nessuno dei soggetti testati aveva valori della troponina I davvero fuori norma. Quindi non si è rilevato niente che indichi un problema diffuso e inatteso. Sia chiaro, lo studio nei minori di 11 anni aveva comunque pochi soggetti e un follow up breve, perciò non è possibile escludere eventi molto rari, ma i dati raccolti non evidenziano un problema generalizzato.

Per riassumere

Pfizer testava segretamente la troponina I nei bambini → Falso: la questione è presente nei consensi informati e nelle carte presentate a FDA/VRBPAC.

→ la questione è presente nei consensi informati e nelle carte presentate a FDA/VRBPAC. CDC/FDA hanno coperto la miocardite → Fuorviante : il rischio fu reso pubblico a giugno 2021, con discussioni ACIP, MMWR e warning ufficiale; poi monitoraggio attivo e studi di follow-up.

→ : il rischio fu reso pubblico a giugno 2021, con discussioni ACIP, MMWR e warning ufficiale; poi monitoraggio attivo e studi di follow-up. Sapevano tutto prima di vaccinare i minori e l’hanno imposto lo stesso → Parzialmente falso : un segnale emerse tra primavera-estate 2021 (adolescenti), e fu riconosciuto e gestito con aggiornamenti e sorveglianza; per i 5–11 anni (autorizzati in autunno 2021) il tema era sul tavolo al VRBPAC, con piani ad hoc (troponina inclusa).

Non credo sia necessario aggiungere altro.

