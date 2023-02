Prostatricum e Francesco Marcheluzzo

Oggi ce la caviamo in fretta, perché la truffa di cui stiamo per parlare l’abbiamo già trattata tale e quale nel 2021. Ma evidentemente ai venditori di olio di serpente non è bastato, e ci riprovano. All’epoca per fregare la gente avevano usato un’immagine di Roberto Burioni, ora hanno scelto una grafica differente, quella che vedete nell’immagine di testa.

Ma la fuffa è sempre la stessa, e i signori di “Medicina Italia” sono appoggiati come sito web su un dominio che non è nemmeno registrato:

E come testimonial da intervistare continuano ad usare la foto di W. G. Watson, medico americano deceduto qualche anno fa che mai si era occupato di prostatite:

Nel 2021 l’avevano chiamato Francesco Marchetti, ora hanno cambiato nome ed è diventato Francesco Marcheluzzo, ma il succo non cambia, i truffatori dietro Medicina Italia stanno cercando di spacciarvi un prodotto per la cura della prostata che si chiama Prostatricum. Prodotto che non è altro che l’ennesimo integratore alimentare di cui non abbiamo alcun bisogno.

L’unica cosa buona è che cliccando su Ordina con lo sconto non finiamo direttamente su una pagina dove inserire la nostra carta di credito, ma ci viene comunicato che un consulente si metterà in contatto con noi quanto prima. Peccato per il consulente che il numero che ho inserito sia di un’utenza finta con prefisso dell’Iran (prima di inserirlo ho anche verificato che non funzionasse).

Come potete vedere, però, in contemporanea i venditori di olio di serpente sanno che chi è cascato nell’invito di lasciare il proprio cellulare su un sito anonimo è probabile che caschi anche in un’altra delle tante offerte fuffa.

Non cascateci anche voi, evitate di condividere così alla leggera il vostro numero di cellulare.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.