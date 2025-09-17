Il Q-Food e le mele

Oggi parliamo di un qualcuno che onestamente credevamo avesse chiuso i battenti da anni. Tra le segnalazioni che ci sono arrivate, infatti, una mi ha lasciato ad occhi sgranati: si tratta di un post sponsorizzato che circola dal 13 agosto 2025.

Un video che mostra due mele, accompagnato da questo testo:

🍏 Due mele biologiche. Una è marcita. L’altra no. Cos’è successo? Stessa mela. Stesso sacchetto.

Una è stata appoggiata su un Q-Food

L’altra no. ⏳ Dopo 40 giorni:

Nel video ci viene raccontato che:

Allora questa è una mela biologica che ha 40 giorni questa è una mela biologica uguale identica comprata allo stesso giorno preso dal solito sacchetto soltanto una l’ho appoggiata sopra il dischetto viene qui di OligoQuantum e l’altra l’ho appoggiata accanto senza dischetto, distante non così vicine, un po’ più distante. Comunque dopo 40 giorni questa è la differenza: solita mela biologica ha fatto completamente la muffa ed è diventata nera l’altra sul dischetto è normale sta rinsecchendo ma è normale…

Non ci dicono molto in questo singolo post sponsorizzato, ma seguendo link e tag si arriva sulla pagina Noi Siamo RQI – che conosciamo bene essendocene occupati dieci anni fa – dove ci vengono presentati il dischetto per i cosiddetti Q-Food e anche una “card bianca” che agisce in maniera simile. Nel video ci viene in pratica spiegato che grazie a specifiche frequenze questi oggetti potrebbero modificare acqua e cibo. In un altro video ci raccontano che la Q-Card Bianca toglie l’acidità ai limoni, nel post sponsorizzato che ci era stato segnalato invece danno a intendere che grazie al dischetto le mele ci mettono di più a marcire.

Come ripetiamo da sempre l’onere della prova sta a chi sostiene cose incredibili, non a noi, che possiamo solo limitarci a evidenziare che quanto narrato non ha alcun senso in campo scientifico: se fosse funzionante non sarebbe un segreto in mano agli admin di Metodo RQI.

Come scrivevo nell’ormai lontano 2014, parlando sempre di questi soggetti:

Il signore è un COMMERCIANTE che sta vendendo un PRODOTTO e che sta solo elencando quelli che PER LUI sono i bonus del prodotto che LUI stesso vende, è la chiave per capire tutto. Il macellaio dirà sempre che la sua è la carne migliore in città, e così anche il fornaio dirà che il suo pane è il più fragrante e il pescivendolo che il suo pesce è il più fresco.

Non è cambiato nulla, se non che pare che abbiano molte meno visualizzazioni e meno seguito, ma comunque i loro contenuti sono condivisi da qualche migliaio di soggetti, tutti potenziali clienti/vittime di prodotti di non provata efficacia.

L’unica nota positiva è che il sito dei produttori del dischetto è fermo da un po’ e accoglie i potenziali clienti con questa schermata, sarebbe bello che non tornassero online:

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti e il gruppo di discussione, segnalazione e quattro chiacchiere con la nostra community.