Ci avete segnalato un articolo di luglio 2025 collegato a una pubblicità che circola sia su siti web che sui social media, una pubblicità dall’aspetto decisamente semplice, una sola riga di testo:

Questa azione sta decollando

Il link all’articolo a cui abbiamo accennato invece titola:

Ecco perché questa azione tech europea può salire del 500%

L’azione di cui si parla è quella dell’azienda Mexedia, che curiosamente già a settembre 2025 è stata sospesa dalla borsa di Parigi per sospetto di manipolazione. Il 1 ottobre La Stampa titolava:

L’italiana Mexedia perde il 50% a Parigi dopo indagine AMF per possibile manipolazione titolo

Peccato però che l’inserzione circolasse ancora; noi lo sappiamo visto che una nostra lettrice se la è trovata proprio sulle nostre pagine, ripetuta più volte in un singolo articolo. E l’inserzione rimandava appunto all’articolo di Finanza Oggi uscito a luglio, articolo oggi decisamente sorpassato viste le notizie de La Stampa.

A oggi 2 novembre 2025 l’andamento del titolo negli ultimi mesi è questo:

Se il titolo possa ancora salire del 500% non lo sappiamo, quello che è certo è che un annuncio di luglio – che continua a circolare anche dopo quanto successo – lo troviamo lievemente fuorviante. Il sito Finanza-Oggi.com è registrato a nome di Island Marketing Ltd. Il sito è stato registrato poco prima che venisse pubblicato l’articolo su Mexedia; onestamente non mi fiderei a ricevere consigli finanziari da un sito web che ha meno di un anno di vita, non risulta registrato su territorio italiano ed è alquanto fumoso su chi ne gestisca i contenuti. Perché Island Marketing è un’azienda che si occupa appunto di marketing, non di consigli finanziari e/o investimenti.

Sia chiaro, Mexedia oggi è tornata a essere quotata sulla borsa di Parigi, riteniamo che questa informazione vada data, ma ciò non toglie che chi avesse investito tra metà agosto e metà settembre oggi ci avrebbe rimesso.

BUTAC non si occupa di investimenti, e avremmo bloccato da anni le categorie di annunci permessi sul nostro sito che riguardano queste tematiche, sebbene siano tra quelli che pagano di più. Purtroppo, qualche volta, riescono a sfuggire al blocco in quanto vengono inseriti in categorie diverse di annunci, invece che finanziari o per investimenti.

Non credo di poter aggiungere altro.

