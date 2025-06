Raggi UV e fuffa (e 2): Se non puoi mangiarla…

Sempre sull’onda della fuffa salutista spacciata online ci avete segnalato un video di tal Enrico Dell’olio, video corredato da un post che vi riportiamo:

🧴 Se non puoi mangiarla, non metterla sulla pelle.Tutto ciò che spalmiamo sulla pelle finisce nel sangue.Sì, hai capito bene: la pelle è permeabile e assorbe molte delle sostanze che le applichiamo.👉 E allora la domanda non è:“Dottore, che crema idratante mi consiglia dopo la doccia?”La domanda giusta è:“Posso mangiare quella crema?”Se la risposta è no, forse non dovrebbe neppure entrare nel tuo corpo attraverso la pelle.⚠️ Se leggi l’etichetta e trovi una lista di ingredienti che non capisci, che richiederebbero un chimico per essere interpretati, forse è il momento di semplificare.💡 La natura ha già pensato a tutto: • Olio extravergine d’oliva • Olio di mandorle dolciEntrambi nutrienti, idratanti, ricchi di antiossidanti… e soprattutto commestibili.🧬 La salute non è solo quello che mangi. È anche quello che assorbi, respiri, spalmi.⸻🌿 Sii consapevole, anche nei dettagli. La pelle è un organo, non plastica.#PelleSana #Biohacking #AntiagingNaturale #DetoxCutaneo #SkincareConsapevole #InvecchiamentoAttivo #SaluteIntegrale

“Se non puoi mangiarla, non metterla sulla pelle.” Ma che discorso è? La pelle non è una spugna che assorbe tutto, ma una barriera protettiva semipermeabile, senza che questo significhi che ciò che spalmiamo sulla pelle finisca nel sangue. Solo alcune specifiche molecole, in determinate condizioni, possono attraversare l’epidermide e arrivare al circolo sanguigno. Per farlo però devono avere una massa molecolare bassa ed essere lipofile, oltre a dover essere applicate in concentrazioni molto alte, spesso insieme a specifici strumenti veicolanti, come ad esempio i cerotti transdermici che troviamo in farmacia. Nulla a che fare con una normale crema protettiva. L’illogicità dell’affermazione che se non puoi mangiarla allora non è il caso di spalmarla sulla pelle dovrebbe essere evidente a tutti. L’apparato digerente e la pelle non funzionano allo stesso modo, il fatto che una cosa non sia commestibile non la rende automaticamente tossica se applicata sulla pelle. Ad esempio la benzocaina è perfetta sulla pelle come anestetico locale se usato in pomata, ma se la ingeriamo è tossica; d’altro canto il peperoncino è commestibile (e molto buono, se amate il piccante) ma provate a strofinarlo sulle dita e poi sugli occhi per “nutrire il derma”.

Post come questo sembrano innocui, ma in realtà disinformano spingendo le persone a rinunciare alla scienza in favore di un ritorno alla natura, senza specificare che anche in natura esistono sostanze tossiche per l’uomo. Il problema non è se “la puoi magiare” quella crema, bensì se è stata testata per l’uso che ne vogliamo fare. Il fatto che contenga ingredienti naturali non significa che sia sicura o efficace.

Ma questo signore è del mestiere?

Enrico, secondo il suo sito, è un biologo esperto in nutrizione, anti-aging e filosofia dello sport.

Nella sua bio ci racconta che:

Alla fine del 1993 vengo a conoscenza delle teorie di Mike Mentzer riguardo lo sviluppo muscolare, cerco di ottenere il suo libro dagli stati uniti e ci riesco. La lettura di Mentzer finalmente mi permettere di trovare l’anello di congiunzione tra il bodybuilding e la scienza.

Tutto mi diventa chiaro e finalmente capisco perché e come crescono e si adattano i muscoli.

Io non conoscevo le “teorie di Mike Mentzer”, quindi sono andato a cercare che importante scienziato fosse, e ho scoperto che si tratta di un culturista americano morto a cinquant’anni per una serie di problemi cardiaci che aveva riscontrato negli ultimi anni della sua vita, non proprio lo specchio della salute e dell’anti-invecchiamento.

Ma vabbè.

Dell’olio ha un sito web in cui vende i suoi consigli salutisti sull’anti-invecchiamento. Il corso platinum costa 590 euro, mica cotiche eh.

Come detto in precedenza non seguite consigli online per questioni che riguardano la vostra salute, chi ve li dà magari vive in un altro Paese e se qualcosa va male non si prenderà la responsabilità dei suoi consigli e non subirà mai alcuna conseguenza. Rivolgetevi sempre a medici ed esperti nutrizionisti della vostra zona, ancor meglio se non hanno una linea di corsi e prodotti da vendervi.

Cercando in rete trovo questa sua risposta in un’intervista sul blog di uno scrittore e macellaio:

Cosa ne pensi del fatto che si facciano campagne contro la carne, per inquinamento, per sostenibilità ambientale, ecc… e si cerchi una strada alternativa con carne artificiale? Che sono delle buffonate ben orchestrate da Élite e governi che chiaramente hanno interessi diversi dalla salute dei loro cittadini. Del resto quando un governo si è dimostrato amico? Citando un mio caro amico: “gli Stati sono i più grandi produttori di orfani e vedove al mondo”. Spesso inizio un mio seminario/intervento dicendo: “dovremmo iniziare a considerare tutto ciò che ci è stato detto, in ogni ambito della conoscenza, come falso fino a prova contraria”.

Dopo la pandemia credo ormai che sia chiaro a tutti (se non lo fosse è chiaro che siamo dinnanzi a seri problemi cognitivi e in questo caso consiglio l’acquisto immediato del mio libro Elisir in modo da recuperare quella lucidità mentale e di analisi necessaria per la sopravvivenza) che ciò che muove le politiche nostrane o mondiali è in aperto conflitto di interessi con il bene comune. Inoltre è ben nota la connessione tra Big Pharma e Big Food…

Non credo di dover aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti e il gruppo di discussione, segnalazione e quattro chiacchiere con la nostra community.