Salvini, Libero quotidiano e i rapper francesi…

Ci era sfuggita una segnalazione di qualche giorno fa, ma poco importa visto che tanto nessuno ha ancora corretto il tiro. Ci avete inviato un post di Matteo Salvini che risale al 21 novembre 2020, post che riprende un articolo di Libero Quotidiano (fossi in Morisi smetterei di condividere roba dal giornale di Feltri, eviterebbe molte figuracce).

BUTAC non ha grandi mezzi, eppure è bastato usare orecchie e testa per farsi alcune domande. La prima cosa che trovo è che lo stesso identico video, caricato su Facebook, era stato condiviso da Eloisa Fanuli il 21 novembre, in contemporanea all’articolo pubblicato su Libero Quotidiano. E lo stesso video nelle ultime 24 ore ha cominciato a girare su Twitter in spagnolo, sempre ripreso da post italiani…

Un canale YouTube con svariati altri video tutti cantati da quello che si fa chiamare Daniel ROuGe, su YouTube si presenta come algerino, carica video da almeno due anni, e non ha un grande seguito.

Ma sono almeno due anni che canta il suo disagio in pezzi rap di vario genere.

Quello che c’interessa è sapere dove Eloisa Fanuli, Libero Quotidiano e Matteo Salvini abbiano rilevato quanto sostengono nei loro post: “Italiani, vi tagliamo la gola”. Basta guardare la trascrizione del testo su YouTube per rendersi conto che l’Italia (come anche il taglio della gola) non viene mai nominata, se non Palermo.

Sono sicuro che Fanuli non abbia nemmeno ascoltato il testo, ha visto il gesto a inizio video e ha deciso che la sua interpretazione era corretta. O forse qualche suo follower gliel’ha mandato sostenendo fosse così… e LQ è andato dietro a questa narrazione, sempre senza alcuna verifica. Lo stesso ha fatto Il Giornale e a seguire immagino svariati altri. Ma nel testo si racconta il disagio dei migranti, il disagio di una generazione di algerini. Non si parla di tagliare la gola agli italiani.

Sì è vero, si mimano gesti brutti come lo spaccio, ma avete mai guardato video di rapper vari? Avete mai ascoltato i testi dei rapper, anche italiani?

Non credo di poter aggiungere altro. Il video che state facendo circolare non parla di tagliare la gola agli italiani anzi, nel pezzo che viene fatto circolare si parla di disagio, di stare male, di sentirsi emarginati, ma fare caso ai sentimenti di queste persone significherebbe non riuscire più a disumanizzarle efficacemente e allontanare ancora di più la loro integrazione. Auguro ai tanti che commentano con livore nei post social di Salvini e compagnia bella di non trovarsi mai in queste situazioni.

