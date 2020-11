Reuters scivola sull’Istituto dei tumori

Capita a tutti di sbagliare e stavolta è successo a una di quelle agenzie di stampa che suggerisco come fonte normalmente affidabile, ennesima prova del fatto che fidarsi a prescindere non va mai bene. La colpa però è probabilmente data dal fatto che è pieno di testate italiane che hanno lanciato per prime la notizia di cui stiamo per parlare, senza fare alcuna verifica.

Reuters titolava il 15 novembre:

E nell’articolo ripetono:

Il problema è che questo “studio” è stato subito contestato dagli esperti, che ne hanno messo in dubbio i risultati. Come ci racconta la brava Anna Masera su La Stampa (testata che comunque ha pubblicato lo studio come fatto da Reuters):

Il Prof Franc Balloux su Twitter spiega che:

They might have picked up cross-reactivity with two endemic ‘common cold’ HCoVs (OC43 and HKU1), which have fairly high homology in some regions of the spike protein. Though, it is difficult to be sure given the limited evidence provided in the paper. Unless it can be confirmed by far better evidence, I believe the claim of #COVID19 circulating in Italy in August can be safely ignored. The bulk of the evidence points to emergence of #SARSCoV2 ~Oct/Nov 2019 in China, and a spread to Europe (Northern Italy) in ~Nov/Dec 2019. This is a typical case of much of what is wrong with science (and science reporting) in the #COVID19 era. Strong claims supported by flimsy evidence get widely reported without the necessary scrutiny and consideration of a wider body of available evidence.