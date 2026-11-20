Rifiuti solidi e liquefazione quantistica

Un "macchinario rivoluzionario" le cui promesse mettono in dubbio le attuali conoscenze sulla fisica

Un lettore ci ha inviato una segnalazione che rimanda a una testata locale: AltoVicentinOnline, che il 9 novembre titolava:

Architetto brevetta un sistema quantistico per trasformare qualsiasi rifiuto in liquido

L’articolo – di pochissime righe e con più di un problema a livello di testo – suona molto come un comunicato stampa. Ve lo riporto per intero:

Il noto architetto di Tolmezzo (Udine), Adriano Chiavegato, forte protagonista nella ricostruzione del terremoto del Friuli nel 1976, brevetta una invenzione che rivoluziona il modo di gestione dei rifiuti urbani e non solo. Una rivoluzione copernicana nel settore dell’ecologia e della sostenibilità ambientale. Adriano Chiavegato, noto architetto di origini venete e figura di spicco nel panorama dell’innovazione anche in Friuli Venezia Giulia, ha annunciato dall’Hotel Messner di Venezia che gestisce, il prossimo lancio sul mercato di una delle invenzioni che si preannuncia fra le più dirompenti degli ultimi decenni, già protetta da brevetto internazionale. Si tratta di un macchinario rivoluzionario basato su un sistema quantistico (Quantum System) in grado di trasformare qualsiasi tipo di rifiuto solido in liquido.

Sono andato a fare qualche ricerca scoprendo che di questo Quantum System si parla da qualche mese, la prima volta con un articolo del 15 giugno 2026 su Prima Friuli:

C’è anche un nome friulano dietro un annuncio che punta a incidere su un tema delicato come il trattamento dei rifiuti. Adriano Chiavegato, architetto originario di Tolmezzo, ha reso noto il prossimo approdo sul mercato di un sistema brevettato che viene presentato come in grado di convertire materiali di scarto solidi in forma liquida. La comunicazione è stata diffusa il 15 giugno 2026 da Venezia, all’Hotel Messner, struttura gestita dallo stesso Chiavegato. Il progetto, secondo quanto reso pubblico, è già tutelato da un brevetto internazionale e porta il nome di Quantum System.

L’articolo si concludeva così:

Restano inoltre da chiarire diversi aspetti tecnici, a partire dal funzionamento del macchinario, dalla capacità di trattamento, dai tempi necessari per il processo e dagli ambiti operativi nei quali potrebbe essere utilizzato. Non sono state rese note neppure eventuali sperimentazioni già effettuate. Per ora, dunque, il dato certo è l’annuncio di un brevetto associato a una promessa molto ampia sul fronte dei rifiuti solidi. Il motivo di attenzione, anche per il Friuli, sta nel fatto che il progetto porta la firma di un professionista tolmezzino e si propone di intervenire su uno dei nodi più pesanti della filiera: spazio occupato, trasporto e stoccaggio.

La stessa notizia viene ripresa anche dall’agenzia giornalistica DIRE a inizio novembre 2026, peccato che riporti sempre le stesse cose. Nessuna specifica indicazione sul numero di brevetto o su come possa funzionare il macchinario.

Sia chiaro, se la richiesta di registrazione del brevetto risale a giugno può essere che il brevetto non sia ancora stato reso pubblico. La Sapienza, per esempio, segnala un suo brevetto depositato da meno di 18 mesi, ancora in periodo di segretezza. Quindi non trovarlo nelle banche dati non è prova che non esista.

Il problema però è che quanto narrato nei vari articoli non sta in piedi. Nessun processo noto liquefà i rifiuti grazie a effetti “quantistici”: vetro, metalli e altri materiali inerti diventano liquidi solo fondendoli. Servono temperature di centinaia o migliaia di gradi e moltissima energia. Esistono i forni al plasma, ma non trasformano “qualsiasi rifiuto in liquido”: producono gas di sintesi e scorie vetrificate. Non parliamo poi del decantato “azzeramento dei volumi”, che per chiunque ne comprenda di fisica è palese sia una boutade. La massa non sparisce e un liquido occupa comunque spazio, a densità non lontane da quelle dei rifiuti compattati. Poi quel liquido va smaltito, spesso come rifiuto speciale.

Concludendo

Non è la prima volta che vediamo progetti che funzionano solo nella mente di chi li propone. Sta a Chiavegato dimostrare il funzionamento della sua invenzione. Noi però, rientrando appieno nel nostro diritto di critica, possiamo specificare che sulla base delle conoscenze scientifiche attuali quanto da lui promesso non è realizzabile.

Lo ammetto, mi mancano queste segnalazioni: prima della pandemia insieme a quelle su pseudomedicina e politica erano la maggioranza, ed erano di particolare soddisfazione nel trattarle, anche quando le leggevano solo quattro gatti. Stavamo molto meglio e non lo sapevamo.

maicolengel at butac punto it

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Immagine di testa di Kunal Patil su Unsplash