Ricerca nervosa: quando un titolo uccide la cautela

L'analisi critica di un articolo sul gel iniettabile del MIT: tra omissioni di fonte, titoli ottimistici e il rischio di confondere i risultati scientifici con il marketing. In collaborazione con Stefania Unida

Titoli fuorvianti, notizie poco chiare, articoli che smentiscono l’entusiasmo dell’intestazione. Anche le testate più rilevanti rischiano di incorrere in défaillance, e per quanto queste non diminuiscano necessariamente il loro prestigio o la loro attendibilità, riteniamo comunque corretto segnalarle ai lettori.

L’articolo di oggi, lo avrete capito, tenta di mettere in pratica questo esercizio, senza la volontà di puntare il dito contro qualcuno, ma con l’intenzione di sottolineare come – più spesso di quanto si possa pensare – le ricerche scientifiche vengano segnalate come “ultimo ritrovato” contro una malattia, anche se sono ancora in fase sperimentale e mai testate sugli esseri umani.

A dire il vero, questa precisazione è presente nel pezzo pubblicato da Salute 33, una delle più accreditate riviste di divulgazione scientifica italiane. Leggendo l’articolo, infatti, appare evidente come la piattaforma ACES (Absorbable Conductive Electrotherapeutic Scaffolds), l’idrogel iniettabile e assorbibile specificamente progettato per fungere da ponte elettrico per la rigenerazione dei nervi periferici, sia un ritrovato potenzialmente promettente, ma ancora in via di sviluppo.

Ma allora, qual è il problema? Innanzitutto, il titolo dell’articolo. Un mensile che orbita nel settore medico sa che tra i suoi utenti non si collocano solo esperti, ma anche persone affette da patologie più o meno gravi, che leggendo un titolo come quello scelto dalla testata, ossia:

Rigenerazione nervosa: il futuro della medicina con un gel iniettabile

si trovano a nutrire speranze di una pronta guarigione, per poi rimanere delusi una volta concluso l’articolo. Ma non è l’unico aspetto problematico che abbiamo riscontrato.

Come abbiamo detto più di una volta, citare correttamente un paper scientifico non è solo una buona abitudine nei confronti di chi vi ha lavorato, ma una bussola che aiuta i lettori a orientarsi e a comprendere meglio l’argomento. Salute 33 spiega genericamente come:

“Secondo quanto riportato da diversi resoconti recenti, un gruppo di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) sta sviluppando un gel iniettabile con potenziale applicazione nel ripristino della funzione dei nervi danneggiati. Questo gel è progettato per creare un ambiente favorevole alla rigenerazione delle fibre nervose, facilitando la crescita e la riconnessione delle cellule nervose che sono state interrotte da traumi o malattie”

parlando del lavoro di un gruppo di ricercatori, senza citarne i nomi e senza linkare il loro lavoro.

Infine, come sottolineato anche dall’articolo pubblicato da GeneOline, la scoperta scientifica di nuove terapie, come appunto questo gel iniettabile per la rigenerazione nervosa, non garantisce l’immediata disponibilità clinica. Questo, purtroppo, significa che la ricerca “promettente” rischia di trasformarsi troppo velocemente in pubblicità, creando aspettative che confondono l’utente finale, il quale si trova davanti a una spiegazione a metà tra un articolo scientifico e una campagna di marketing.

Il nodo cruciale risiede nell’etica della comunicazione sanitaria. Quando le scoperte mediche vengono presentate in modo ambizioso, rischiano di generare false speranze in un pubblico spesso vulnerabile. Come ci ha spiegato infatti anche Stefania Unida, educatrice e divulgatrice scientifica:

Come divulgatrice scientifica e come persona che vive quotidianamente il peso delle parole in ambito sanitario, sento il bisogno di aggiungere una precisazione fondamentale: la cautela non è pessimismo, è responsabilità. Quando una ricerca in fase preclinica viene raccontata con un linguaggio che richiama il concetto di “futuro della medicina”, il rischio non è solo quello di semplificare eccessivamente il metodo scientifico, ma di alterare la percezione del tempo della ricerca. Un tempo che, soprattutto in medicina, è fatto di passaggi lenti, verifiche ripetute, fallimenti intermedi e non di rado risultati che non superano le fasi successive di validazione. Nel caso del gel iniettabile sviluppato al MIT, i dati disponibili indicano un approccio sperimentale promettente per la rigenerazione dei nervi periferici, testato in modelli animali e in contesti controllati. Nulla, allo stato attuale delle evidenze pubblicate, consente però di parlare di applicazione clinica sull’uomo, né di tempi certi per una sua eventuale traduzione terapeutica. Questo non sminuisce il valore della ricerca, ma ne definisce correttamente i confini. Per chi convive con una malattia neurologica o con una lesione nervosa, leggere titoli enfatici può innescare un meccanismo emotivo potente: la speranza anticipa la prova. È qui che la comunicazione scientifica deve fermarsi un passo prima dell’entusiasmo, spiegando chiaramente cosa è laboratorio, cosa è sperimentazione e cosa, eventualmente, sarà cura. Divulgare bene non significa spegnere la speranza, ma proteggere le persone dalla confusione tra possibilità scientifica e realtà clinica. Ed è proprio questa distinzione, oggi più che mai, a fare la differenza tra informazione e illusione.

Altrimenti, la linea di demarcazione tra una notizia scientifica e una pubblicità fuorviante rischia di diventare sempre più sottile.

Beatrice D’Ascenzi

