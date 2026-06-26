Come rimuovere i graffi alla macchina

O come farci rimuovere denaro dal portafoglio per un prodotto che non si capisce come funzioni?

Un amico di BUTAC ci ha scritto una mail:

…l’altro giorno ho fatto una manovra infelice mentre parcheggiavo e ho graffiato un pezzetto del retro della mia autovettura. E guarda un po’ che coincidenza, nei giorni successivi (malgrado non l’abbia detto a nessuno), YouTube mi ha proposto la réclame di un prodotto miracoloso, Nano Polix, che in 60 secondi toglierebbe qualsiasi danno dalla carrozzeria, mentre portandola in officina mi costerebbe 2000 euro.

L’amico, scafato, non ci è cascato, ma quanti comprano questo genere di prodotti dopo che una qualche pubblicità online li ha convinti della loro bontà? Purtroppo sappiamo bene che il numero di potenziali acquirenti è altissimo, specie perché si tratta di prodotti dal costo relativamente basso rispetto all’intervento di un vero carrozziere.

La prima cosa da sottolineare è che una carrozzeria, per eliminare graffi superficiali dalla vostra auto, non chiede duemila euro. Lo dico con certezza perché quest’anno ho fatto mettere a posto ben due macchine, una piena di graffi su tutti i lati e con pure una brutta bozza, e ho speso comunque meno di duemila euro.

Il prodotto NanoPolix viene presentato così al pubblico italiano:

Riportano lo schema che abbiamo già visto più volte in precedenza, claim incredibili, senza alcun riferimento tecnico-scientifico sul perché dovrebbe funzionare meglio degli altri, e uno sconto stratosferico che ci invogli a comperare. Scendendo nella pagina troviamo le classiche recensioni entusiastiche ma non verificabili:

E il classico richiamo all’urgenza dell’acquisto:

E dire che basterebbe cercare in rete per scoprire che il prodotto non è altro che un classico “rebranding” di un prodotto personalizzabile venduto in origine da siti come AliExpress o Alibaba. La differenza sta nel prezzo, infatti quelli su AliExpress costano meno della metà di quello ribrandizzato e proposto in Italia:

Oltretutto su TrustPilot (che ricordiamo però non essere, di per sé, un sito affidabile, in quanto chiunque può scrivere quel che vuole senza che vi sia alcun controllo sulla veridicità delle recensioni) tra le tante recensioni negative alcune denunciano anche doppi addebiti non autorizzati, quindi non solo costa molto di più del suo omologo originale made in China, ma chi lo vende pare che abbia anche tentato di raddoppiare l’incasso in maniera poco trasparente.

Il progetto britannico ShopRight ha fatto un video di analisi di NanoPolix, demolendone qualsiasi efficacia:

E spiegando per bene che questi panni non sono altro che comuni panni per lucidare la carrozzeria, con qualche composto oleoso che maschera temporaneamente alcuni graffi superficiali e fa sembrare la superfice più lucida e brillante. Non ripara i graffi, non ripara la carrozzeria, non ripristina alcun colore.

Spendere oltre 15 euro (o peggio) significa cacciarli dalla finestra, piuttosto comperate lo stesso prodotto dove viene venduto a molto meno, e vedete come vi trovate.

redazione at butac punto it

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