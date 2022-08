Rockefeller & Big Pharma

Sui canali Telegram che per motivi vari teniamo sott’occhio, nei mesi scorsi ha ripreso a circolare un video che è possibile trovare in rete già da alcuni anni.

L’ho ricaricato qui per permettere di vederlo anche a voi nella sua versione italiana:

Dura poco più di due minuti, durante i quali ci viene raccontato di come John D. Rockefeller avrebbe creato Big Pharma. Il video, nella sua versione italiana, è stato fatto circolare molto sul canale Telegram di Ugo Fuoco, il quale ha apposto il suo nome in alto a destra proprio per essere riconosciuto come diffusore della notizia in Italia.

C’è solo un piccolo problema: sono due minuti di falsità. J.D. Rockefeller era uno dei maggiori sostenitori dell’omeopatia, ogni soldo da lui donato agli inizi del Novecento “a sostegno della medicina” era inteso “a sostegno dell’omeopatia”. Questa informazione la si trova riportata su testi specializzatii che raccontano la storia dell’omeopatia. Come The Homeopatic revolution di Dana Ullman, di cui potete trovare i brani che ci interessano su Google Books, dove viene riportato appunto che:

Historians have noted that not only did J.D. Rockefeller go to homeopaths but “all of the Standard Oil families” sought homeopathic care (Kirschmann, 2004, 46) primarly with Dr. Merrick.

Ovvero che:

Gli storici hanno notato che non solo J.D. Rockefeller andava dagli omeopati, ma “tutte le famiglie della Standard Oil” ricercavano le cure omeopatiche (Kirschmann, 2004, 46) principalmente con il Dr. Merrick.

Il volume a cui si fa riferimento purtroppo non è disponibile nella sua parte su Rockefeller su Google Books, in compenso lo si trova su Amazon.

Sempre nel libro di Ullman viene spiegato di come le varie donazioni fatte da Rockefeller all’Institute for Medical Research e al General Education Board prevedessero l’insegnamento e la ricerca omeopatica.

Quindi il video riporta solo falsità?

Non proprio, perché mentre è documentato che J.D. Rockefeller fosse un forte sostenitore delle medicine alternative come l’omeopatia, e molto scettico nei confronti dell’allopatia moderna, il figlio J.D. Junior, insieme a Frederick Taylor Gates – consigliere del padre per affari e investimenti filantropici – negli anni riuscirono a manipolare gli investimenti di J.D. Senior, dandogli a intendere che il denaro venisse destinato a organizzazioni che praticavano e/o promuovevano l’omeopatia. Mentre invece sia Grant che J.D. Jr ritenevano Hannemann, il fondatore della medicina omeopatica, quanto di più vicino a un pazzo.

Nel 1937 J.D. Senior muore, ed è solo nel 1939 che viene stretto un accordo commerciale tra la IG Farben (quella dello Zyklon B, usato nei campi di concentramento durante la Seconda guerra mondiale) e la Rockefeller Foundation. Come alcuni sanno quella IG Farben è la moderna Bayer, multinazionale nel campo sia della ricerca medica che del settore agricolo, grazie all’acquisto di Monsanto.

Le Monde

Nella piccola ricerca fatta per scrivere quest’articolo sono finito anche su una testata francese di un certo rilievo, Le Monde, che nel 2020 aveva fatto una ricerca analoga, lasciando a uno storico francese il giudizio sulla notizia. Pur arrivando alla nostra stessa conclusione è triste notare come Le Monde e lo storico contattato abbiano completamente evitato di citare la passione di JD per l’omeopatia e di indagare sul perché ce l’avesse. Non sarebbe stato complesso, anche perché la passione di J.D. Senior per l’omeopatia veniva dal padre, Willian Devil Bill Rockefeller, abile venditore di medicina alternativa per gli Stati Uniti.

Concludendo

Non è vero che J.D. Rockefeller sia il padre della moderna Big Pharma, e che abbia operato allo scopo di eliminare le “medicine alternative” in favore della medicina basata sulle evidenze; anzi, si curava con l’omeopatia e così all’epoca facevano molti dei lavoratori della sua Standard Oil, anche per merito del sostegno dato da J.D. stesso alla pratica.

