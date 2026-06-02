Cronaca e Politica

Santa Coloma, i musulmani e la decontestualizzazione

maicolengel butac 2 Giu 2026
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Ci avete segnalato un breve video che sta venendo pubblicato da svariati profili social, questo:

 

La scritta in sovraimpressione, riportata dalla pagina che l’ha condiviso (News senza confini), recita:

Incredibile ma vero Santa Cataloma (Barcellona) mussulmani pretendono che vadano via gli spagnoli dal vario.

E non è altro che la traduzione (con errori vari) della scritta in spagnolo che si trova su altre pagine uguali identiche:

Islamistas exigen a los vecinos espanoles de Santa Coloma que se vayan de su barrio

Il video è vero, e mostra delle proteste reali, quello però che fa è il solito giochino della malinformazione: le decontestualizza. Perché quello che nel video viene mostrato sono cittadini musulmani di un barrio che urlano “fuera fuera fuera”, cioè “fuori fuori fuori”, e danno appunto l’impressione di prendersela con altri spagnoli. Solo che non viene mostrato chi sono gli altri spagnoli.

Stanno urlando contro una manifestazione indetta da un partito di destra spagnolo, Vox, che – come le loro controparti italiane – manifesta contro quella che chiama per l’appunto “islamizzazione”. Quindi abbiamo dei soggetti politicamente impegnati che manifestano per strada con striscioni contro gli islamici, in un quartiere ad alta presenza di islamici, che gli rispondono chiedendo di andarsene dal suddetto quartiere.

Spiegare la notizia omettendo dettagli di questa portata significa malinformare, e non comprendere quanto questo sia sbagliato è grave.

Concludendo

La catena della malinformazione parte da Vox stessa, non dai profili italiani che l’hanno ripresa senza farsi troppe domande. Il video con quel titolo distorcente (“Islamistas exigen que los vecinos españoles de Santa Coloma se vayan de su barrio”) è stato pubblicato direttamente dall’account ufficiale di Vox Catalogna. “News senza confini” e simili si sono limitati a tradurlo (malamente). Non è un caso di cittadini che fraintendono, ma è malinformazione costruita a monte da un partito politico e poi amplificata. La stessa cosa succede con notizie italiane riportate all’estero, e così con quelle di tanti altri Paesi. Lo scopo è sempre lo stesso: riuscire a minare la fiducia nelle istituzioni, e distorcere la percezione dei problemi reali per alimentare paura, per portare alla vittoria (o comunque alla crescita) partiti estremisti con radici sovraniste e populiste.

Anche questa è guerra ibrida, anche questo è disturbo dell’informazione.

maicolengel at butac punto it

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