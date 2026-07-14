Cronaca e Politica

Silvia Sardone, incendi e devastazioni

Come ormai d'abitudine in politica, si costruisce una narrazione sensazionalista intorno a un contenuto privato del suo contesto

maicolengel butac 14 Lug 2026
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Ci segnalate un video condiviso dall’eurodeputata Silvia Sardone, video che abbiamo provveduto a scaricare in caso venga poi rimosso:

 


Il video comincia con una veduta della base della Tour Eiffel, di notte, mentre divampa un incendio Il post è stato condiviso con queste parole da Silvia Sardone tra il 9 e il 10 luglio 2026:

La Francia raggiunge la semifinale ai mondiali e solite indegne immagini da Parigi: devastazioni, incendi, attacchi alle forze dell’ordine. #francia#parigi#mondiali#toureiffel#incendio

C’è un minuscolo problema: quell’incendio alla base della Tour Eiffel risale a oltre un mese fa, Sardone sta condividendo qualcosa che non ha nulla a che fare con la vittoria della Francia contro il Marocco. Ma ovviamente chi la segue su Instagram ed è un suo fan mai si porrà dubbi sul suo racconto, e si fiderà della sua politica di riferimento. Lo stesso incendio era stato condiviso da Futuro Nazionale Reggio Calabria 5 settimane fa. E ci sono pagine IG che raccolgono le tante condivisioni – anche a fine politico – di quelle immagini. In realtà l’incendio non ha interessato la Tour Eiffel, ma i suoi paraggi, ma a causa di sfocatura, fumo e luci pare aver preso anche la Torre. In realtà si trattava di un fuoco di piccola entità durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint Germain, appunto un mese fa.

A seguire si vedono altre immagini di persone che festeggiano, alcune che trovano qualche riscontro cercando online, ma il concetto è: nessun quotidiano francese parla di disordini e devastazioni da parte dei tifosi marocchini, e sono state pochissime le persone fermate. Nulla di eclatante da segnalare. Come riporta Tribuna.Com:

Ieri a Parigi, le forze dell’ordine hanno monitorato attentamente la sicurezza stradale, imponendo il coprifuoco ai minorenni, controllando selettivamente i documenti d’identità dei passanti dopo le 21:00 e monitorando la situazione con i droni.

E questo ha dato i suoi frutti, così come il fatto che la partita probabilmente non ha suscitato emozioni distruttive nel pubblico. Il risultato era atteso e la vittoria della Francia è stata meritata.

A Londra invece ci sono stati alcuni disordini, e sono state arrestate quattro persone, ma anche lì nulla di eclatante. Spessissimo succedono scontri post-partita nel nostro Paese, a volte anche con feriti e arresti, curioso che Sardone non abbia un post specifico con tutte le squadre del campionato, segno abbastanza evidente che a lei stanno più antipatici i tifosi marocchini.

maicolengel at butac punto it

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