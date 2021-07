Medici e carabinieri

Il 1 luglio 2021 sui canali di ByoBlu è circolato un servizio che così viene riassunto nelle loro pagine web:

CARABINIERI ALL’HUB VACCINALE DI BOLZANO. SE I VACCINI NON PREVENGONO L’INFEZIONE, I MEDICI RISCHIANO IL REATO DI FALSO IDEOLOGICO?

Si gioca su parole e concetti, e lo si fa senza alcun rispetto per la corretta informazione. Ma ByoBlu ci ha abituato a questo modo di fare. Il video che viene diffuso è accompagnato da un articolo che è più o meno la trascrizione di quanto viene appunto riportato nel servizio.

Ve ne facciamo un sunto: un’infermiera di Bolzano ha ricevuto la convocazione per farsi vaccinare, ma non concordando con l’obbligo alla vaccinazione chiama il proprio avvocato. L’avvocato la raggiunge all’hub vaccinale dove vengono interpellati i medici presenti, a cui il legale chiede:

…una dichiarazione scritta che il vaccino prevenga l’infezione. Il medico si rifiuta di rilasciarla.

L’avvocato sa benissimo che i medici non possono rilasciare una dichiarazione del genere, perché nella scienza il 100% non esiste, c’è sempre quel margine per cui qualche paziente può rispondere al trattamento di profilassi in maniera diversa e non ritrovarsi coperto dal possibile contagio. Esattamente come succede coi farmaci. Ci può essere un medicinale che cura il mal di testa in 99 persone su 100, ma che sulla centesima non ha alcun effetto. Un medico questo lo sa bene, anche un avvocato probabilmente lo sa, e gioca proprio su questo per poter avvelenare il pozzo.

Quello che si sa fino a oggi dei vaccini è che protegge dalla malattia, dalla malattia grave e dall’ospedalizzazione nella stragrande maggioranza della popolazione. In base allo studio che si legge le percentuali possono variare, ma anche nel più negativo degli studi pubblicati si parla comunque di una protezione da malattia generalmente superiore al 90% dei vaccinati, con dati molto simili per quanto riguarda la riduzione dei contagi. (Non sono il 100%, non possono esserlo. Come già detto in questa e in altre occasioni, la scienza non prevede mai il 100%, c’è sempre un possibile margine di errore.) Questi dati sono molto incoraggianti, ma con nuovi studi che possono uscire ogni giorno, prima di avere una parola finale, bisogna arrivare ad avere un grosso corpus di letteratura concordante, come sempre nella scienza. Al momento ci siamo vicini, ma per motivi pratici (le campagne vaccinali sono ancora in corso e molti studi sono in fase di revisione) non abbiamo ancora una risposta definitiva.

Continuando con la noia, nell’articolo di ByoBlu c’è un punto interessante, perché mostra che nemmeno loro leggono quel che diffondono:

Cosa dice la nota informativa del vaccino Pfizer/Biontech?

La nota informativa del vaccino Comirnaty, questo il nome del siero Pfizer, chiarisce che lo stesso è utilizzato per la prevenzione del Covid-19, cioè della malattia, ma non per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2: due concetti ben diversi, come la scienza unanime riconosce.

E linkano una nota informativa del policlinico Paolo Giacone di Palermo che riporta testuali parole:

Il vaccino induce il nostro organismo ad attivare un meccanismo di protezione (quale la produzione di anticorpi) capace di prevenire l’ingresso nelle nostre cellule del virus responsabile di COVID-19 e di prevenire quindi l’insorgere della malattia.

L’italiano è una bella lingua, però evidentemente non basta avere un tesserino da giornalisti per saperlo parlare e saper fare l’analisi logica del testo.

prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2 = prevenire l’ingresso nelle nostre cellule del virus responsabile di COVID-19

Il “virus responsabile” non è altro che il Sars-Cov-2, e partendo da qui risulta molto interessante osservare come gli articoli di ByoBlu possano essere uno spunto per capire quanto la scienza ci ha aiutato durante la pandemia e quanto ci sia ancora da apprendere. Nonostante le basi dell’immunologia siano ormai salde e conosciute e si sia in grado di produrre vaccini che ci difendono dalla malattia grave, ogni giorno scopriamo qualcosa di nuovo. Questo articolo ci porta a riflettere, grazie all’aiuto del dottor Pietro Arina, sull’immunomodulazione, e su come una malattia grave stia, forse, realmente diventando come l’influenza. Il tutto grazie ai vaccini. Senza questo articolo non ci avremmo pensato, grazie ByoBlu! Oggi sappiamo e vediamo come le vaccinazioni stiano stroncando i casi di malattia grave, domani spero sapremo capire ancora meglio come e perché alcune persone possano comunque infettarsi e trasportare il virus nonostante i vaccini.

L’importante è rimanere curiosi, continuare a vaccinare e seguire le regole di sana convivenza civile. Perché alla fine i dati su larga scala dei vari Paesi stanno dimostrando che laddove si vaccina non si vedono più le ospedalizzazioni massive che abbiamo vissuti negli ultimi due anni.

Però per chi non ha una formazione medica tutto quanto riportato nell’articolo di ByoBlu è fumo negli occhi di chi legge (o ancor peggio ascolta) senza comprendere, senza approfondire. Purtroppo nel nostro Paese sono tanti coloro che si fanno infinocchiare da questi mezzucci.

Per concludere, il fatto che i carabinieri abbiano verbalizzato quanto richiesto dall’avvocato citato dai giornalisti di Messora non ha alcuna ragione di essere il fulcro del titolo. Perché non è che la loro verbalizzazione abbia un peso di qualche genere nel certificare un torto o una ragione. Ma lo si usa nel titolo per la stessa ragione di cui sopra. Chi legge, o ascolta, si convince che se sono intervenuti i carabinieri ci sia stato un qualcosa di certamente illegale, quando invece sono intervenuti solo perché qualcuno ne ha fatto richiesta per valutare la situazione.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

