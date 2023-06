Sciolgono i cadaveri e ce li fanno mangiare…

Ci avete segnalato un video di dieci minuti, condiviso su TikTok dal profilo SantaClimbing e su Facebook da oltre 3mila condivisori. Il video dura dieci minuti e se volete vederlo è qui sotto, ma vi avverto, sono dieci minuti che potreste spendere in maniera più proficua.

Il video è un taglia e cuci fatto dal canale “Apri la tua mente” (un nome un programma) e in questi dieci minuti una voce femminile (chiaramente di una non madrelingua italiana) ci racconta di questa macchina per sciogliere i cadaveri e darli da mangiare a noi viventi. La macchina che viene mostrata in video si chiama Aquamation (una crasi tra Aqua e Cremation) ed esiste per davvero, si tratta di un sistema alternativo alla cremazione, secondo i produttori dovrebbe essere più ecologico, in quanto non bruciando il cadavere non inquina.

La voce del video bufalaro invece sostiene che il macchinario, una volta liquefatti i morti, li scarichi nella rete idrica principale.

Ma davvero voi credete a questa anonima voce? Cioè, pure per gettare le ceneri del caro estinto ci sono regole ben specifiche e invece i liquidi di un corpo cremato verrebbero reimmessi nell’acquedotto?

Siete seri? Ovviamente al massimo il liquido ricavato dal procedimento sarà scaricato nella fognatura, esattamente come succede con l’acqua del lavello di casa, e anche quella del W.C.

Oltretutto bastava perdere due minuti a cercare l’azienda per scoprire che il procedimento lascia un residuo identico alla cremazione, ovvero ossa che vengono poi ridotte in polvere, in quantitativo maggiore che con la cremazione. L’acqua di scarico viene buttata, non reimmessa nell’impianto, esattamente come succede con l’acqua i cui espletiamo i nostri vari bisogni…

Eppure non sento la cara signora straniera lamentarsi del fatto che le fanno bere l’acqua in cui ha fatto la pupù, o che si nuota nel mare in cui si scarica sempre quella pupù e dove milioni di persone fanno la pipì…

