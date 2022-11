Le interviste de La Verità – Scott Atlas

Tra le segnalazioni che ci arrivano non passa giorno senza che qualcuno di voi ci mandi un’immagine della versione cartacea de La Verità, a volte in qualità tale da poterli leggere e verificare, a volte – come nella segnalazione di cui stiamo per parlare – in formato troppo ridotto perché si legga qualcosa oltre al titolo e a qualche parola qua e là.

Ma anche senza leggere molto altro riteniamo che comunque si possano fare alcune precisazioni leggendo anche solo il titolo che ci avete inviato:

L’articolo che ci avete segnalato, quindi, è un’intervista a Scott Atlas, un’intervista in cui viene rilasciata appunto la dichiarazione che troviamo virgolettata nel titolo.

Chi è Scott Atlas?

Scott Williams Atlas è un radiologo americano, commentatore politico e consulente della task force sul Coronavirus della Casa Bianca durante la presidenza di Donald Trump. Di lui parlava il New York Times a dicembre 2020 in merito appunto alla pandemia:

…Scott Atlas, un ex radiologo della Stanford University senza formazione o esperienza in sanità pubblica o malattie infettive. In qualità di consigliere speciale del presidente Trump sul coronavirus, ha messo in dubbio l’efficacia delle mascherine, molto tempo dopo che la scienza ne aveva confermato l’efficacia. Era un fermo proponente dell’immunità di gregge (data dal libero contagio senza restrizioni ndmaicolengel) una proposta che sicuramente avrebbe causato vasta mortalità…

Anche il Washington Post parlava di lui in un editoriale più recente, pubblicato il 29 giugno 2022, dal titolo:

Come un medico ha distrutto la risposta alla pandemia

L’articolo del Washington Post è appunto un editoriale e quindi va visto come un’opinione, ma quell’articolo parte da un rapporto, pubblicato sempre a giugno 2022, che faceva il punto della situazione su come l’amministrazione Trump avesse gestito il primo anno di risposta alla pandemia. Un rapporto ufficiale di 22 pagine, più 13 di note bibliografiche, che analizza nel dettaglio gli errori fatti da Atlas. Il rapporto è pubblicato sul sito ufficiale del governo americano ed è stato redatto da medici e ricercatori. Medici e ricercatori che sostengono che Atlas sia un incompetente. Viene detto molto chiaramente nel rapporto. Un incompetente che in Italia viene intervistato da testate nazionali e il cui parere viene riportato nei titoloni di articoli che omettono l’esistenza di questo rapporto, e delle tantissime critiche che Atlas ha collezionato da parte della comunità scientifica internazionale nel corso del suo mandato. Questo modo di fare giornalismo è malinformazione, questo modo di fare giornalismo andrebbe evitato.

Sia chiaro, nessuno vieta di raccontare il punto di vista di Atlas, è lecito farlo, ma va raccontato senza omettere le tonnellate di critiche che ha ricevuto. In particolar modo va linkato il recente rapporto redatto dal governo in carica, in modo che il lettore abbia tutte le informazioni del caso e possa scegliere se credere a Scott Atlas o al rapporto di qualche mese fa.

Questo è fare informazione, questo sarebbe il modo per contrastare l’information disorder.

