Semplice autocontrollo – BUFALA

Pochi minuti per trattare quest’infografica che sta circolando nei gruppi di messaggistica social.

Non vi sto a riportare tutto il testo dell’immagine, si tratta di consigli “utili” contro COVID-19, sono gli stessi che abbiamo già trattato come anche altri colleghi, ma il fatto che me l’abbiate segnalata come circolante in questa sua nuova forma significa che non tutti hanno ancora ricevuto il messaggio, anzi.

L’elenco è fatto di tre suggerimenti di cose da fare per tutelarsi dall’infezione, un abile mix di buon senso e sciocchezze. Su Open l’amico e collega David Puente le ha trattate già alcuni giorni fa spiegandole una per una, ve le riassumo:

Il test del respiro – non ha alcuna valenza, l’unico modo per sapere se avete il coronavirus è fare il tampone, se tossite per aver trattenuto il fiato dieci secondi è comunque il caso che smettiate di fumare (anzi, smettete anche se non tossite, ci guadagnate in salute, capisco che al momento sia un’ottima scusa per fare il giretto permesso dal Decreto, ma volete mettere quanto ne guadagnate in salute?).

Bere acqua – non ha alcun effetto sul virus, l’unico effetto è che andrete a fare la pipì molto più spesso. Bere acqua fa bene, ma evitiamo lo spreco d’acqua degli scarichi per cortesia.

Tenere acqua e bocca umide – anche questo è collegato a quello precedente: avere gola e bocca umide non fa nulla al virus, ma se vi sentite costante secchezza delle fauci è possibile abbiate comunque qualcosa che non va. La nostra bocca difatti è naturalmente umida, merito della saliva. Se è secca è possibile si tratti di xerostomia.

Smettiamola di condividere meme, audio e notizie senza fonte affidabile e verificabile.

