I vaccini anti COVID-19 al Senato americano

Su alcune bacheche sta circolando il video di una seduta del Senato del Texas. Il breve video che sta circolando mostra la pediatra Angelina Farella testimoniare contro i vaccini davanti al Senato texano.

Il video ce l’avete segnalato su bacheche italiane che lo stanno condividendo, con sottotitoli in italiano e a commento didascalie come questa:

Prima cosa da spiegare: quanto state vedendo nel video è un incontro pubblico, voluto da un senatore texano negazionista, la voce maschile che si sente nel video. Senatore che gli stessi giornali del Texas accusano di cavalcare la disinformazione sul Coronavirus.

Vi riporto quanto viene detto da Angelina Farella nell’estratto video:

BH Have you seen any other vaccine that was put out for the public that skipped the animal test?

AF Never before, especially for children.

BH And as i’ve read what i’ve read they actually started the animal test and, because the animals were dying, they stopped the test right. Folks i think that’s important to understand there that what we’re talking about is the american people are now the guinea pigs. This is the test program that’s going on. They didn’t do the human testing and they stopped the animal test because the animals were dying and then they turned it out for the public and we are now looking at businesses that want to mandate that this experimental vaccine be given to people as a condition of their employment and yet we have this death count that continues to rise and be totally ignored out…