Silvana De Mari e l’olio di fegato di merluzzo

Sul Corriere della Sera edizione di Torino, l’8 giugno 2023 è apparsa la notizia della radiazione dall’Ordine dei Medici di Silvana De Mari.

La notizia di poche righe riporta anche una sua dichiarazione, questa:

Per tutto il tempo della cosiddetta pandemia ho fatto affermazioni, anzi esternazioni come scrivono i colleghi, che hanno salvato migliaia o forse decine di migliaia di persone. Ho consigliato l’olio di fegato di merluzzo: pochi mesi fa è stata confermata dall’università di Oslo la sua azione prodigiosa nel prevenire l’infezione Covid 19 o almeno nel diminuire la gravità.

Siamo andati a verificare l’affermazione di Silvana De Mari. Lo studio a cui fa riferimento è pubblicato dal British Medical Journal, e titola:

Prevention of covid-19 and other acute respiratory infections with cod liver oil supplementation, a low dose vitamin D supplement: quadruple blinded, randomised placebo controlled trial

Le conclusioni riportano:

L’integrazione con olio di fegato di merluzzo in inverno non ha funzionato nel ridurre l’incidenza dell’infezione da SARS-CoV-2, grave covid-19 o altre infezioni respiratorie acute rispetto al placebo.

Qui potete leggere i dati dello studio sul sito dell’Università di Oslo. E qui lo studio pubblicato sul BMJ.

L’università non riporta da alcuna parte conferme sulla validità dell’uso dell’olio di fegato di merluzzo nel trattamento o prevenzione della Covid-19, sostenere diversamente significa non aver letto lo studio o non averlo capito.

Sarebbe stato bello che i giornalisti invece che limitarsi a riportare le affermazioni della dottoressa avessero anche provveduto a verificarle, ma il giornalismo nel nostro Paese è morto e sepolto da tempo.

Non credo di poter aggiungere altro.

