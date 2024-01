Il sindaco di Denver e Slava Ukraini

Nelle ultime settimane ci sono arrivate svariate segnalazioni che riguardano la disinformazione russa sulla guerra in Ucraina. Sabato ci è stato segnalato un post su Twitter dal profilo Zlatti71, profilo da oltre 80mila follower:

🇺🇸🇺🇦 The mayor of Denver in the US called a man who interrupted him by shouting “Slava Ukraine” during his weekly conference with journalists a “fucking Ukrainian animal.” – FRWL reports pic.twitter.com/miZJqndkaR — Zlatti71 (@djuric_zlatko) January 10, 2024

Abbiamo analizzato il post su Twitter riguardante il presunto episodio in cui il sindaco di Denver avrebbe chiamato “fottuto animale ucraino” (“fucking Ukrainian animal“) una persona che aveva interrotto la sua conferenza stampa al grido di “Slava Ukraini” (“gloria all’Ucraina”).

I primi a riportare la notizia sono gli autori del sito politikus.info, che hanno descritto l’incidente fornendo commenti al riguardo​​. Anche su e-news.su è stata riportata la stessa storia, con commenti di lettori e utenti che reagiscono all’evento​​. Sia Politikus che E-news sostenevano che la fonte della notizia fossero i siti d’informazione locale Denver7 e Colorado Public Radio. Noi abbiamo cercato la notizia sui due siti d’informazione locale senza trovarne traccia, in compenso l’abbiamo trovata trattata dai colleghi di StopFake, sito ucraino noto per il suo impegno nella verifica delle notizie, che hanno smentito categoricamente i fatti.

Secondo StopFake, e come abbiamo potuto verificare anche noi, né Denver7, né Colorado Public Radio, né altri media autorevoli hanno pubblicato notizie del genere. Inoltre, un rappresentante di Denver7 ha confermato a StopFake che le informazioni sono false e che le immagini riportate sono state manipolate​​.

Sulla base di queste informazioni, si può ragionevolmente concludere che la notizia del sindaco di Denver che insulta un sostenitore dell’Ucraina sia un falso. Questo caso sottolinea per l’ennesima volta l’importanza di una verifica accurata delle notizie in un’epoca in cui la disinformazione è in rapida diffusione, soprattutto in contesti delicati come quello del conflitto in Ucraina. La velocità con cui una notizia falsa può circolare, specialmente quando proviene da profili social con un ampio seguito, richiede un’attenzione costante e uno spirito critico sempre operativo.

L’episodio del sindaco di Denver è l’ennesimo esempio di come la disinformazione possa essere strumentalizzata per influenzare l’opinione pubblica, sottolineando quanto è importante che ognuno di noi si impegni a combattere queste false narrazioni per assicurare che la verità prevalga sempre.

