SIDS e vaccinazioni: no, anche in questo caso nessuna correlazione

Il termine SIDS, Sindrome della morte improvvisa del lattante, è apparso per la prima volta nel 1969. La campagna nazionale di vaccinazione contro il morbillo, laparotomia e il morbillo (MMR) è iniziata nel … 1969. Strana coincidenza

Chi fa circolare questo genere di disinformazione ha interessi ben precisi nell’affossare le campagne vaccinali. Ma ben si guarda dal raccontare le cose nella loro interezza.

Prima di tutto però vorrei che notaste con me che nel post – che troviamo circolare su alcune bacheche Telegram vicine al mondo degli antivaccinisti – si parla di morbillo, laparotomia e ancora morbillo, ma è ovviamente un errore: la laparotomia infatti è un’apertura chirurgica dell’addome tramite un’incisione sulla parete addominale, che permette al chirurgo di accedere agli organi interni per eseguire interventi vari, e ovviamente non ha nulla a che fare col morbillo e i vaccini.

Ma poco conta, se non per confermare quanto poco interesse ci sia nel dare informazioni accurate in contenuti di questo tipo. Post simili circolano in tutto il mondo, come questo, in inglese, postato su X da tal Sarah Fields:

SIDS and vaccines “In the United States, national immunization campaigns were initiated in the 1960s when several new vaccines were introduced and actively recommended. For the first time in history, most US infants were required to receive several doses of DPT, polio, measles, mumps, and rubella vaccines.14 Shortly thereafter, in 1969, medical certifiers presented a new medical term—sudden infant death syndrome.”

Cos’è la SIDS?

L’acronimo SIDS sta per Sudden Infant Death Syndrome, in italiano appunto Sindrome della morte improvvisa del lattante. L’acronimo viene introdotto nel 1969, perlomeno questa informazione è corretta. Ma questo non significa che tale sindrome sia stata scoperta quell’anno. Prima la si chiamava morte in culla, morte bianca, morte inspiegata, e chi più ne ha più ne metta. I pediatri da tempo cercavano un nome che sotto cui descrivere appunto tutte le morti di lattanti che non avessero altre patologie già descritte da precedenti nomi. Tutto qui.

E i vaccini cosa c’entrano?

Assolutamente nulla. Secondo chi diffonde quel post, invece, la SIDS sarebbe una conseguenza delle vaccinazioni obbligatorie. Peccato che basti una verifica minima per capire che l’intera teoria non regge.

Il vaccino MMR negli Stati Uniti non arriva nel 1969 ma nel 1971. Nel 1969 esistono singoli vaccini, ma non il combinato MMR. Inoltre negli USA i vaccini non erano obbligatori: venivano raccomandati, e solo dopo l’introduzione dell’MMR alcuni stati hanno iniziato a richiederlo per l’iscrizione scolastica.

Correlazione? Nessuna!

Se i vaccini avessero anche solo lontanamente aumentato i casi di SIDS, questo si sarebbe visto subito nelle statistiche annuali post 1971, e invece nulla. Non c’è stata nessuna impennata dei casi. In compenso la SIDS, che è stata una costante per svariati anni, ha cominciato a calare solo a partire dagli anni Novanta, dopo che è stata introdotta negli Stati Uniti la campagna “Back to sleep” che raccomandava di far dormire i neonati supini. Un cambiamento comportamentale, non vaccinale. Se i vaccini fossero stati i veri colpevoli della SIDS allora questo calo improvviso non sarebbe stato possibile.

Non credo di poter aggiungere altro.

