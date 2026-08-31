Truffe, Scam e Social Network

L’SMS del rimborso IRPEF

In arrivo direttamente sui nostri dispositivi una campagna di phishing che imita SEND, il servizio notifiche digitali di PagoPA

maicolengel butac 31 Ago 2026
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Hai una nuova notifica da consultare: verifica le informazioni della comunicazione su SEND. https:// irpefagenzia. click/ 349t

Questo il testo dell’SMS che un lettore ci ha inviato qualche giorno fa, messaggio che non è altro che una campagna di phishing che imita SEND, ovvero il SErvizio Notifiche Digitali gestito da PagoPA. Come ci ha scritto il nostro lettore:

…Ho visto che fa un minimo di controllo che il codice fiscale sia plausibile, ma poi il resto è decisamente illogico.

Cliccando sul link si arriva prima a una pagina che pare fare un “security check”; ma fosse realmente l’Agenzia delle Entrate non servirebbe, perché quel check lo si fa quando si accede al proprio profilo.

Il problema è che pochi se ne rendono conto, e cliccano, credendo di trovarsi di fronte a una richiesta innocente e di dover certificare di non essere un robot, nulla più. In realtà non sono su una schermata generata da Cloudflare. Il quadratino da cliccare non è un normale elemento HTML: andando ad analizzare il codice si scopre che reindirizza in base a dove noi siamo geolocalizzati. Io uso una VPN, e se la imposto come provenienza Italia, NordVPN mi rimanda a una pagina che mi dice che quel dominio è stato bloccato in quanto noto sito di phishing:

Il dominio a cui invece sarei rimandato senza NordVPN, irpefagenzia. us. cc/ check, alla fine reindirizza sul sito ufficiale dell’Agenzia:

Ma può reindirizzare anche a una sua versione fasulla che richiede di inserire dei nostri dati a partire appunto dal codice fiscale. Purtroppo tra blocchi del mio antivirus, blocchi impostati dalla VPN e l’impossibilità per me dall’estero di usare un secondo PC in sicurezza non sono in grado di procedere ulteriormente per mostrarvi il percorso che fareste se finiste sulla pagina falsa dell’Agenzia delle Entrate, ma l’importante era mettervi in guardia da quel messaggio via SMS con cui abbiamo aperto l’articolo. State in guardia e magari installate anche voi qualche sistema di sicurezza aggiuntivo sui vostri dispositivi.

maicolengel at butac punto it

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