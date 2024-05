Speranza, la “TV tedesca” e il complottismo mondiale

Su moltissimi profili vicini al mondo complottista sta circolando un video sottotitolato in italiano che viene condiviso con queste parole:

Intanto la TV tedesca riporta ciò che qui viene nascosto..siete delle merde

Il video in tedesco riporta la notizia di Speranza indagato per la gestione della pandemia.

Partiamo dal fatto che la notizia che qualcuno sia stato indagato è una non notizia finché lo stesso non è condannato, lo spieghiamo da anni. Essere indagati significa che c’è stata una denuncia – e sappiamo quante ne sono state fatte, alcune anche contro di noi – e un giudice ha deciso di approfondire la fase di indagini, questo però non significa che abbia riconosciuto la colpevolezza dell’ex ministro in alcunché, ma solo che si è deciso di non archiviare d’ufficio fin da subito la denuncia. Esistono mille ragioni per questo, dai cavilli burocratici a quella che poi potrebbe essere dimostrata come colpevolezza, e le sfumature in mezzo sono tantissime.

Ma non è questo l’unico elemento che dovrebbe farci capire perché condividere quel video è sbagliato. Il video non è della “TV tedesca”, bensì di un canale del nord dell’Austria, canale privato che possiamo paragonare ai nostri TeleColor o ByoBlu, non la “TV tedesca”, men che meno un canale istituzionale.

Basta cercare su Wikipedia cosa si dice di quell’emittente:

Durante la pandemia di COVID-19, l’emittente ha iniziato a concentrarsi sempre più sulla cronaca critica sulle misure per contenere la pandemia, nonché sul sostegno a coloro che sono contrari alle misure e a coloro che si oppongono alla vaccinazione.

Insomma non è un TG come se fosse Rai1 o Canale5, ma appunto un canale privato, di scarsa rilevanza. Fino al 2021 aveva come maggiore sponsor la cittadina di Steyr di cui era il principale organo d’informazione, ma dal 2021 i contratti pubblicitari tra la cittadina e l’emittente sono stati tutti chiusi, e lo stesso hanno fatto altri sponsor, prendendo le distanze dai contenuti che venivano trasmessi. Nel 2022 inoltre il canale ha cominciato a trasmettere contenuti legati all’estremismo di destra austriaco, senza alcun controllo redazionale, e per questo è stato sanzionato dal governo austriaco.

La cosa che lascia un filo sconcertati è vedere quanti canali anche fuori dall’UE abbiano ripreso quel servizio, segno evidente di come la rete dei complottisti antivaccinisti segua una regia comune su tutto il pianeta. Regia che si occupa di scovare servizi e materiale da dare in pasto ai propri spettatori, vittime di una disinformazione costante.

