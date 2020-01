Mi avete segnalato, purtroppo solo con uno screenshot che riporta un link parziale, una nuova truffa che sta circolando. Il sistema è sempre lo stesso: convincerci a cliccare da qualche parte con l’illusione di avere vinto qualche cosa…

La truffa questa volta sfrutta il marchio Coop per attirare potenziali vittime:

Il testo del messaggio promozionale riporta:

Il nuovo anno è iniziato! Per festeggiare stiamo regalando diversi premi! Congratulazioni! Questa settimana sei uno dei 10 fortunati clienti a vincere uno dei premi disponibili (dal valore di € 100- 2689€)

Non esiste traccia di quest’iniziativa su siti ufficiali della Coop, di cui viene usato il marchio con grande rilevanza. Il link parziale ci mostra una pagina così:

Pur non essendo in grado di vedere cosa riportasse il link d’invito sono andato a verificare il dominio, che risulta registrato a Panama. Mai fidarsi di link di questo genere, sempre fare verifiche per capire a chi sono registrati. Se un dominio, come in questo caso, è registrato in forma anonima, scappate, non fidatevi delle allettanti offerte che vi vengono presentate. Sono solo specchietti per le allodole creati apposta per attirarvi in trappola. Che si tratti di semplice spam, o di sistemi che tentano d’infettare il vostro pc con malware o carpire i vostri dati poco conta, conviene sempre tenersene alla larga.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Mi piace: Mi piace Caricamento...