L’auto elettrica di Tesla

Ci è stato segnalato un contenuto generato da una pagina Facebook da noi già incontrata in passato, StoriaChePassione. Si tratta di un post che racconta di Nikola Tesla, questo:

Nikola Tesla e l’auto elettrica del futuro… creata nel passato!

Nikola Tesla, il geniale inventore con oltre 700 brevetti registrati in 35 paesi, ha cambiato per sempre il corso della storia con le sue incredibili invenzioni. Ma pochi sanno che, nel 1921, Tesla progettò qualcosa che sembrava fantascienza: una Pierce-Arrow elettrica alimentata da pura energia eterica.

Questa straordinaria automobile non aveva bisogno di batterie, olio o gas. Al suo posto, Tesla installò un convertitore di energia speciale e un’antenna lunga 1,8 metri per captare l’energia dall’ambiente. La macchina raggiungeva una velocità di 144 km/h senza alcuno sforzo e venne testata per un’intera settimana.

Quando qualcuno notò l’assenza di gas di scarico, Tesla rispose con un sorriso: “Non abbiamo un motore”. La sua invenzione dimostrava che era possibile utilizzare energia pulita e gratuita, molto prima che l’umanità iniziasse a preoccuparsi di inquinamento e combustibili fossili.

Purtroppo, Tesla morì in povertà, ma il suo genio continua a ispirare generazioni

Abbiamo pensato fosse interessante fare qualche verifica in merito. L’idea che Tesla abbia creato un’automobile alimentata a “energia eterica” circola da qualche tempo, come tante altre leggende urbane sull’inventore serbo-americano che da anni affascina tanti. Il fatto che l’azienda che di più ha introdotto la comunità internazionale all’uso delle auto elettriche si chiami Tesla aiuta molto ad alimentare la credibilità di questa storia.

Mancanza di prove affidabili

Ma in realtà non esistono prove documentate, brevetti, articoli scientifici o testimonianze verificate che confermino la costruzione o il test di una Pierce-Arrow elettrica da parte di Nikola Tesla. Tutto ciò che circola su questa vicenda è basato su racconti non verificati che iniziarono a diffondersi decenni dopo la morte dell’inventore, alimentati spesso da libri che riescono a trovare un pubblico (e quindi acquirenti) proprio grazie a questo genere di contenuti. Sensazionalismo e leggende urbane purtroppo spesso vendono molto meglio di fatti e realtà storiche.

L’energia eterica

Il concetto di “energia eterica” o “energia libera” non ha alcun fondamento scientifico. Tesla lavorava sul trasferimento senza fili di energia elettrica (come dimostrato dalla Torre Wardenclyffe), ma la tecnologia di cui si parla nella storia della Pierce-Arrow non è mai stata dimostrata.

Di tutto questo avevamo già parlato nei tanti articoli che vi ho linkato qui sopra; nel 2014 ci eravamo già anche occupati della storiella della Pierce-Arrow elettrica. E spiegavamo che:

La prima volta che compare il racconto dell’auto elettrica di Tesla è nel 1967, quando un simpatico truffatore (di nome Peter Savo, che sosteneva esser un nipote dell’inventore, ma anche questa era una balla), iniziò a raccontare in giro che 36 anni prima Tesla gli aveva mostrato una vettura modificata, per esser precisi una Pierce Arrow. Nel racconto Savo sostiene che la macchina sarebbe stata testata per circa 8 giorni, percorrendo un totale di circa 50 miglia e raggiungendo la velocità di 90 miglia orarie.

Come spiegavamo si trattava di una bufala nel 1967, come lo era nel 2014, e come lo è ancora oggi. Continuare a condividere questa storiella non la farà magicamente diventare vera. In compenso a volte mi fa piacere ricordare che sono dodici anni che esiste questo blog.

