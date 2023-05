Lo studio tedesco sulla mortalità in eccesso…

Con la firma di Valeria Branca su MeteoWeb viene riportato un articolo che ha come fonte un altro articolo, pubblicato su La Verità. Come sempre partiamo dal testo fruibile a tutti, MeteoWeb, e non da quello dietro a un paywall – che noi abbiamo comunque letto, ma che non possiamo condividere con voi in quanto a pagamento. Titolo dell’articolo di Meteoweb:

Covid-19: 100.000 morti in più durante i vaccini, necessari dei chiarimenti da parte dell’Unione Europea

Subito sotto viene chiarita la materia del contendere:

Uno studio tedesco sottolinea come i 100.000 morti durante la pandemia debba essere motivo di approfondimento da parte dell’Unione Europea e dal Commissario Europeo Kyriakides

Su MeteoWeb lo studio non viene né linkato né citato con il suo titolo, purtroppo questo succede spesso, e nel 2023 riteniamo sia una pratica orrenda. Al lettore va sempre dato modo per verificare le informazioni di cui si sta parlando, se non lo si fa si è superficiali.

La prima cosa da evidenziare è che lo studio è stato pubblicato su Cureus, testata nata nel 2009 ed entrata nella famiglia Springer Nature solo l’anno scorso. Non si tratta della più famosa Nature stracitata ovunque, ma appunto di un’altra testata dello stesso gruppo editoriale. La “rivista Springer Nature” non esiste, trattandosi appunto di un editore che pubblica diverse riviste.

Lo studio lo trovate qui, su Cureus appunto, e s’intitola:

Estimation of Excess Mortality in Germany During 2020-2022

Gli autori dello studio sono Christof Kuhbandner, professore di Psicologia all’Università di Regensburg, e Matthias Reitzner, professore di Matematica all’Università di Osnabrück. Entrambi sono al primo articolo scientifico pubblicato su Cureus. Lo studio si limita a mettere in linea dati ufficiali e domandarsi il come mai, sulla base di quei dati, ci sia quell’eccesso di mortalità nel 2021 e nel 2022 rispetto al 2020. Nello studio viene spiegato che esistono tanti fattori da prendere in considerazione:

Diversi aspetti possono contribuire all’eccesso di mortalità o ad un deficit di mortalità. In Germania, rigide misure di controllo dal 2020 hanno limitato la libertà personale, le scuole sono state parzialmente chiuse e ci sono stati severi blocchi. Ciò ha sostanzialmente influenzato il rischio di incidenti stradali e altri incidenti all’aperto. D’altra parte, molti servizi clinici sono stati ritardati o evitati nel 2020, 2021 e 2022. Tutti questi e molti altri fattori hanno influenzato la mortalità in diverse direzioni e su diverse scale temporali, ma la maggior parte di essi è difficile da misurare, sono altamente correlati. Sembra impossibile quantificare l’impatto complessivo delle misure di controllo sul numero dei decessi.

Risposte date dalla comunità scientifica che sostiene che la mortalità in eccesso del 2021 e del 2022 sia data proprio da una somma di fattori, da un lato la maggior contagiosità e pericolosità delle prime varianti, dall’altro l’allentamento delle misure precauzionali (ad esempio il lockdown) prese in maniera molto più rigida nel 2020, oltre ai fattori riportati qui sopra. Inoltre se ci fosse un collegamento evidente tra vaccini ed eccesso mortalità avremmo un pattern simile in tutti i Paesi in cui si è vaccinato, non solo in Germania. Ma basta guardare i dati per accorgersi che quel pattern non emerge. Lo studio tedesco prende in considerazione solo i dati dalla Germania, ma le analisi su quei numeri erano fatte anche su altri Paesi ben prima che se ne occupasse La Verità. Ad esempio qui potete trovare un’analisi a nostro avviso molto completa, che spiega perché i dati dei Paesi confrontati fra di loro dimostrano che non vi è alcuna evidenza di un legame diretto tra mortalità in eccesso e vaccinazione. Su MeteoWeb e La Verità viene riportata una traduzione di parte di questo paragrafo:

Safety signals such as the observation of a temporal relationship between the administration of vaccines and the occurrence of adverse events do not necessarily imply a causal relationship since there may be potential third variables that influence both the course of vaccinations and the course of excess deaths. Thus, a safety signal does not indicate a causal relationship between a side effect and a drug but is only a hypothesis that calls for further assessment.

Nello studio, a sostegno dell’ipotesi collegamento vaccini/mortalità in eccesso, viene citata un’altra indagine che aveva collegato i vaccini alle miocarditi. Ed è vero, in rari casi si sono riscontrate miocarditi che si sospetta siano state indotte dalla vaccinazione, ma la percentuale di quei casi è molto inferiore di quelle causate dall’infezione data da Sars-Cov-2, e non va a inficiare quindi il rapporto tra rischio e beneficio.

Tutte cose che vanno specificate e riportate chiaramente, senza nasconderle tra altre supposizioni non supportate da dati.

Altrimenti si casca nella disinformazione.

redazione at butac punto it

Sostieni il crowdfunding per il decennale di BUTAC e Minerva – Associazione di divulgazione scientifica. Abbiamo realizzato magliette, spille e quant’altro per ringraziare tutti quelli che vorranno aiutarci a organizzare una due giorni di eventi gratuiti in autunno a Bologna!

Oppure, come sempre, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.