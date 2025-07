L’UE, Tajani e la bandiera della Madonna

Oggi ci mettiamo veramente pochi secondi a scrivere questo articolo. Antonio Tajani il 29 giugno 2025 ha pubblicato questo post su Twitter:

Peccato che sia una bufala: i leader europei non scelsero blu e stelle a raffigurare le dodici tribù d’Israele o il manto della Madonna. Come riportato sul sito dell’Unione Europea stessa:

The European flag symbolises both the European Union and, more broadly, the identity and unity of Europe.

It features a circle of 12 gold stars on a blue background. They stand for the ideals of unity, solidarity and harmony among the peoples of Europe.

The number of stars has nothing to do with the number of member countries, though the circle is a symbol of unity.