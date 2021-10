Tampone fai-da-te

Attenzione, sta circolando un link a un sito che si chiama “Fai un test e vai punto it”, sito registrato in forma anonima il 17 marzo 2021, appoggiato su un server brasiliano e registrato tramite Aruba.

Il sito si apre con questa affermazione:

Novità: ricevi il Green Pass con test fai-da-te dove e quando vuoi



Ti serve la certificazione Green Pass? Ora puoi effettuare un test fai-da-te comodamente da casa tua e nel momento più conveniente. Il servizio è economico e la certificazione è valida su tutto il territorio italiano come Green Pass e anche nel resto dell’Unione Europea.

Poi troviamo una serie di riquadri che spiegano i passaggi per fare quanto richiesto:

procurati un self-test Covid richiedi il servizio di certificazione effettua la videochiamata ricevi il green pass

A fine istruzioni viene spiegato che:

Il servizio è fornito dal nostro partner Online Testovani, un laboratorio analisi con sede in Republica Ceca che impiega professionisti sanitari riconosciuti dall’Unione Europea. Il test kit deve essere rigorosamente uno dei test riconosciuti dall’Unione Europea. Per qualsiasi dubbio, puoi richiedere uno dei test che noi raccomondiamo. Il servizio di identificazione sarà con un professionista sanitario in lingua inglese. Entro breve, il servizio saraà dispobilie anche professionisti che parlano italiano. Il risultato del test verrà registrato nel portale Europeo EU Digital COVID Certificate e pertanto riconosciuto anche in italia come Green Pass.

A parte errori e refusi, al momento in cui scriviamo in Italia tutto quanto avete letto non è valido: i test fai-da-te senza diretta supervisione sanitaria, difatti, per ora sono ancora considerati inadatti al rilascio del Green pass. E secondo gli scienziati dovrebbe rimanere così, visto l’alto tasso di risultati falsati che danno.

Ma anche diventassero validi, come auspicano politici come Zaia e Salvini, sostenendo che si usino nel resto d’Europa, i test fai-da-te, dove sono accettati, prevedono comunque la supervisione di un professionista dal vivo. Qui ad esempio trovate appunto tutta la trafila scelta dalla Francia per accettare i test fai-da-te.

La supervisione a distanza non è per ora ritenuta valida sul territorio italiano, quindi eviterei di spendere denari seguendo i suggerimenti di Fai Un Test e Vai.

Il sito comunque ha dominio italiano e server brasiliani ma l’azienda che sostiene di esserne la titolare, la Inovic ltd, ha sede a Londra. È interessante notare come in inglese proponga l’elenco delle farmacie autorizzate a fare i test antigenici rapidi per il green pass, e solo in italiano spieghi tutta la trafila per il test da casa. L’azienda, secondo i registri britannici, si occupa di sviluppo software aziendale e domestico e di consulenza informatica. Curioso che in parallelo gestiscano un sito che si occupa di test rapidi per COVID-19.

Comunque per levarci ogni dubbio abbiamo chiamato il numero verde del Ministero della Salute, il 1500, e la risposta della gentile operatrice è stata perentoria:

“Assolutamente NO! Vada a vaccinarsi piuttosto.”

Non crediamo di dover aggiungere altro.

