Tampone positivo o negativo

Questa notizia ce l’avevate segnalata a inizio marzo, ma non l’avevamo trattata, in compenso altri siti di debunking avevano spiegato al meglio i fatti. Ieri è risaltata fuori, condivisa con screenshot che arrivano da qualche canale Telegram, il nuovo regno della disinformazione senza limiti.

Lo screenshot mostra due confezioni di quelle che dovrebbero essere le buste che contengono i tamponi per i test Covid-19. Buste su cui c’è scritto Rapid Test Device negative control, Rapid Test Device positive control e ancora Sars-CoV-2-Antigen Negative Control Swab e Sars-CoV-2-Antigen Positive Control Swab.

Ovviamente chi fa girare queste immagini fa il finto tonto, le condivide per instillare il dubbio che appunto esistano tamponi positivi o negativi già in partenza e che dipenda solo da quale scelgono di farci se saremo positivi o negativi. Ovviamente siamo di fronte al classico caso di avvelenamento del pozzo diffuso in prima uscita da persone senza alcuna etica, consce di condividere una bufala immane. Poi, grazie all’ignoranza diffusa su temi come la medicina, ovviamente ecco che la seconda ondata viene spinta da quei soggetti che non hanno gli strumenti per capire se sono di fronte a una bufala o meno, e condividono spaventati.

Il Sò[QQ]uadro channel che si vede nello screenshot è uno di quei canali Telegram con oltre 15mila follower, un canale che avvelena costantemente il pozzo condividendo disinformazione QAnogliona e tutto quanto fa brodo, incluso lo screenshot qui sopra. Il peggio però è, sempre su Telegram, GhostEzra da cui tutti gli orfani di Trump ricavano le loro personalissime news, e che conta al momento 271mila iscritti.

Ma torniamo ai nostri tamponi premarcati, si tratta di confezioni di test rapidi e dei loro strumenti di controllo, strumenti il cui foglietto illustrativo con le spiegazioni di sorta è pubblicato sul sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Foglietti illustrativi che riportano:

External Quality Control:

The controls are specifically formulated and manufactured to ensure performance of the Panbio™ COVID-19 Ag Rapid

Test Device and are used to verify the user’s ability to properly perform the test and interpret the results. The Positive

Control will produce a positive test result and has been manufactured to produce a visible test line (T). The Negative

Control will produce a negative test result.

Good laboratory practice suggests the use of positive and negative controls to ensure that:

• Test reagents are working, and

• The test is correctly performed.

Run the external controls under the following circumstances:

• With each new operator prior to performing testing on patient specimens,

• When receiving a new test shipment,

• At periodic intervals as dictated by local, state and country requirements, and/or by the user’s Quality Control

procedures

Quindi stiamo vedendo due test specifici che servono a verificare che i tamponi rapidi funzionino come dovrebbero. Non servono a testare le persone ma a verificare il corretto funzionamento dei tamponi. Se proviamo il test positivo sul tampone rapido avremo un risultato positivo e ci sarà una linea chiaramente visibile sul tampone stesso, invece usando il test negativo non ci sarà nessuna linea. Nulla di così complesso, nulla che dovrebbe farci preoccupare. E invece le vittime della disinformazione sono milioni, molte più di quanti invece siano i razionali. Di questo passo non possiamo sorprenderci se in poco tempo gente che in Paesi normali farebbe la fame riesce a raggranellare soldi per comperare costosi strumenti da laboratorio. L’unica cosa che mi fa sorridere è che ci sono soggetti come il terrazzinaro ligure, quello che gridava alle scie chimiche, che ci mettono mesi a raccogliere soldi per strumenti per “analizzare le scie”, mentre oggi ci sono ciarlatani più evoluti che ci mettono pochissimo a raggiungere cifre molto superiori. Sai quanto gli girano le balle al nostro terrazzinaro di fiducia?

Non credo di dover aggiungere altro.

