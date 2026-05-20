TikToker e Hantavirus

Quando emerge un nuovo argomento "caldo", emergono anche i profili che cercano di guadagnare visibilità con contenuti falsi, manipolati o - come in questo caso - generati con IA

Oggi ce la caviamo con pochissimo. Un profilo TikTok, hantavirusitalia1, da qualche settimana sta pubblicando a ripetizione video generati con IA che raccontano di “primo caso di hantavirus in Italia”.

Si tratta di un profilo in cerca di viralità, e che in certi casi la trova pure, come dimostrano i numeri che vedete negli screenshot.

Chi abbocca non è necessariamente stupido: è chi non ha ancora gli strumenti per riconoscere i pattern di questo tipo di contenuto. Il format è sempre lo stesso: ospedale, paziente, “primo caso in Italia”, invito a seguire il profilo. Basta vederlo una volta per riconoscerlo, ma, se non ci è mai capitato, la prima volta può ingannare.

Di profili che cercano di aumentare la propria portata grazie ad allarmismo sull’hantavirus ne ho visti nascere in tutte le lingue, e non mi stupirei se a generarli fossero le solite fabbriche di troll (è una mia ipotesi, non ho dati per dimostrarla) che adorano generare caos nella testa di chi ancora non è in grado di decodificare la rete nella maniera corretta.

Purtroppo per poter analizzare la catena di creazione di questo genere di contenuti bisognerebbe avere accesso a dati che noi di BUTAC non possiamo raggiungere, per cui ci limitiamo a dirvi di stare all’erta ed evitare di condividere (e regalare visualizzazioni) a chi non ha chiaramente alcuna qualifica, né collegamento istituzionale, per parlare di una materia così delicata.

maicolengel at butac punto it

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