Isabella Tovaglieri e i generatori a gasolio

Ci avete segnalato un video su TikTok dell’eurodeputata Isabella Tovaglieri, video dove l’eurodeputata denuncia qualcosa avvenuto in Francia.

Il video risale al 28 febbraio scorso, ma solo ieri ci è arrivata la segnalazione. Fa parte di quella serie di video e articoli che nell’ultimo periodo vediamo sfornare a ripetizione da chi è contrario alla mobilità elettrica. L’idea che dietro ci siano lobby che vogliono difendere lo status quo di certe categorie (benzinai davanti a tutti) è molto forte.

Ma veniamo al video:

Tovaglieri pubblica su TikTok il 28 febbraio, ma è in ritardo di oltre un anno, perché la notizia è reale, ma risale appunto al 2022. E c’è una spiegazione molto semplice a quanto avvenuto.

A febbraio 2022 tutti i ministri di Affari Esteri e Salute dell’UE si sono riuniti presso il Centro Congressi della prefettura di Lione per una sessione di due giorni di lavoro. Per spostarsi dal centro città al centro congressi hanno usato furgoni e auto elettrici. Una cinquantina di veicoli. Il centro congressi di Lione è dotato di alcune colonnine di ricarica pubbliche, ma alla prefettura è stato chiesto di provvedere a sistemi alternativi di ricarica per evitare di occupare tutte quelle dedicate al pubblico; da qui la necessità temporanea di avere due furgoni noleggiati per ogni evenienza.

Come riporta Le Blog Auto, la Prefettura ha spiegato che nel 2022 erano in fase di costruzione colonnine extra, ma che siccome il palazzo ha dei vincoli della sovraintendenza dei beni culturali servono permessi e progetti per farlo nella maniera corretta, permessi che necessitano di più tempo di quello che c’era in quell’occasione. I camion di ricarica erano presenti per ogni evenienza, ma in realtà non ce ne era strettamente bisogno, in quanto i furgoni hanno tutti un’autonomia ben superiore ai 100 km e invece la distanza da percorrere era circa di una decina di chilometri tra andata e ritorno.

Tutte cose che nel video si evita attentamente di spiegare: la malinformazione vive di queste omissioni.

