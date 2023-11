Il (falso) trend di ABC News sulla guerra

Una video pubblicità in una strada di New York ci invita a seguire il trend. Peccato che sia falso...

PREMESSA: Quanto segue era stato scritto nella mattinata del 14 novembre 2023, intorno alle 10 avevo cercato di contattare la redazione di ABC News e della Disney per conferme a quanto avevo scritto. Purtroppo una testata americana (The Daily Dot) sosteneva che il video fosse reale, e quindi non mi sentivo di poter pubblicare la mia smentita senza una conferma dal network. Nessuno ha risposto alle mie mail e messaggi social. Solo nel corso della giornata di ieri Reuters è uscita con un articolo che ha smentito quel video, e noi arriviamo a ruota, senza cambiare una singola parola di quanto scritto ieri.

C’è un video che circola sui canali Telegram italiani, un video che da noi è stato diffuso da soggetti come Giorgio Bianchi o il canale Giubbe Rosse, questo video:

Per chi faticasse a vederlo è uno scorcio di New York, sopra il famoso ristorante di Harry ti presento Sally, il Majestic, dove si trova uno di quei pannelli pubblicitari che trasmettono in continuazione video. Un pannello, anzi due, che fanno angolo tra la 7th Avenue e la 50 Street.

Si tratterebbe della pubblicità di ABC News, pubblicità che comincia con la scritta STAND WITH UKRAINE, su un lato, e la bandiera ucraina, che vengono rimpiazzati dalla scritta STAND WITH ISRAEL e dalla bandiera israeliana; subito dopo vediamo la scritta WATCH THE NEWS su un panello, STAY IN TREND sull’altro, e il logo ABC News.

Il video ovviamente lo si trova diffuso su alcuni canali Telegram filorussi, come dicevamo pure in Italia, ma sembra che la fonte originaria sia il canale russo Telegram Оптимистка в штатском, ovvero Ottimista in abiti civili.

Fa riflettere che il numero di visualizzazioni sia notevolmente superiore sul canale Telegram filorusso, ma italiano – come appunto Giubbe Rosse – rispetto alle visualizzazioni sul canale russo:

Abbiamo scritto alla redazione di ABC News e ai responsabili pubblicità della Disney, proprietaria del marchio, per avere ulteriori delucidazioni, ma anche per permettere loro di tutelarsi nel caso lo stesso video circoli anche negli Stati Uniti (dove però, per ora, in rete non se ne trova traccia).

Per verificare il video la prima cosa che abbiamo fatto è stato controllare se esistesse una campagna pubblicitaria con lo slogan Stay in trend, senza successo, poi abbiamo cercato sui vari siti ufficiali di ABC News, anche qui senza successo alcuno. Una campagna pubblicitaria così visibile con un messaggio così poco condivisibile sarebbe virale ovunque, e invece circola solo su canali Telegram con fonti russe. L’articolo di Reuters è solo una conferma di qualcosa che avrebbe dovuto far suonare un campanello d’allarme molto forte nella nostra testa, così forte da portarci a pensarci non una, non due, non tre, ma almeno dieci volte prima di condividere un contenuto di questo tipo.



Questo la dice lunga sull’affidabilità di chi la sta facendo circolare, Bianchi e Giubbe Rosse in testa.

Nel caso Disney o ABC News si facciano vivi sarà nostra premura aggiornare l’articolo.

