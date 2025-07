TRUFFA: Finqami.com

Ennesima truffa legata al trading online, truffa che stavolta riesce a intrufolarsi sulle bacheche sui social network grazie a un finto sito del Corriere della Sera:

Ma come vedete subito l’unico scopo del finto articolo è rimandarvi su una piattaforma esterna, Finqami, il cui dominio è stato registrato pochissimi giorni fa (per chi ci legge a distanza di tempo, il 26/06/2025) e dove ci viene fatto credere che abbiano come testimonial, oltre a Silvia Salis, anche Carlo Calenda e Piero Ferrari:

La proposta è molto chiara, “guadagna oltre 950 euro al giorno” grazie a un qualche genere di investimento. A differenza di truffe simili viste in precedenza, stavolta chiedono un numero di telefono da ricontattare per spiegare tutto nel dettaglio, ma abbiamo deciso che non aveva senso darglielo, perché che si tratta di una truffa lo sappiamo già dalla finte paginona del Corriere con la finta trasmissione RAI e Silvia Salis, sommata a Calenda e Ferrari. Il problema, come ripetiamo da anni – anche se i giornaloni ne parlano poco – è che se questa modalità di truffa continua a essere proposta significa che la gente ci casca, e se la gente ci casca significa che c’è un giro d’affari abbastanza remunerativo per i truffatori. Soldi che si fatica a tracciare, perché evidentemente le denunce sono in numero molto ridotto rispetto ai reali truffati.

Sappiamo che molti di voi che ci seguono ritengono la scelta di continuare a trattare queste truffe noiosa e ripetitiva, ma BUTAC è nato anche per cercare di aiutare i lettori a non cascare in questi tranelli che la rete sforna a ciclo continuo. Finché non esisteranno sistemi di controllo e verifica tali per cui questo genere di truffe risulti impossibile da portare a termine, noi cercheremo di mettervi in guardia, sperando che serva sempre di meno e che le nuove generazioni sviluppino anticorpi sufficienti a difendersi da soli.

