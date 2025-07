E ancora truffe, stavolta invece che Silvia Salis e il Corriere abbiamo Mattarella, Meloni e la Repubblica:

Il modus operandi è il solito, un post sponsorizzato sui social che rimanda a una finta intervista o articolo su finto quotidiano nazionale, stavolta appunto La Repubblica, e un titolone:

“L’accesso ai progetti statali è aperto: d’ora in poi ogni italiano potrà ottenere un reddito aggiuntivo di 4000 euro al mese” – Giorgia Meloni.

La bazza stavolta è meno forte che nel caso di Silvia Salis; mentre nella precedente edizione si parlava di 950 euro al giorno, qui la truffa Fondo nazionale ci potrebbe portare in tasca “solo” 4000 euro in più al mese. Ma ovviamente noi questi soldi non li vedremo mai: chi li intasca, nel caso vi facciate raggirare, è un truffatore residente in Paesi dai quali rivedere i nostri denari è impossibile.

Rileviamo, come in precedenza, che è cambiata la modalità: ora non basta più seguire dei link per arrivare al punto in cui ci chiedono soldi, ora prima bisogna regalare ai truffatori un numero di cellulare funzionante, e saranno loro a quel punto a richiamarci.

Onestamente non riteniamo interessante attendere la chiamata truffa, basta quanto visto per segnalarvi di starci attenti. Come ripetiamo da anni: non esistono fondi miracolosi, né regali di Stato via Facebook, se vi promettono 4000 euro al mese sappiate che l’unico a guadagnarli sarà chi vi sta fregando.

