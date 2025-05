Ormai è chiaro: Meta campa grazie ai post sponsorizzati di truffatori di vario genere. D’altronde come è possibile che i famosi algoritmi social, quelli per cui programmatori informatici di mezzo pianeta lavorano instancabilmente da oltre un decennio, non riconoscano la fuffa a distanza? Oggi abbiamo fatto un test sfruttando alcuni dei post che abbiamo visto circolare su Facebook e Instagram e che sappiamo già essere tentativi di truffa: li abbiamo dati in pasto a ChatGPT per vedere cosa ne pensava.

Partiamo col primo:

Ciao ragazzi, vi devo dire una cosa assurda. Mio fratello lavora da Gamestop e mi ha raccontato che c’è la possibilità di ricevere una Nintendo Switch perché stanno svuotando i magazzini dai pezzi rimanenti non venduti per far spazio al nuovo modello, basta rispondere a 4 semplici domande e pagare una piccola spesa di spedizione. All’inizio ero scettico, sembrava davvero troppo bello per essere vero. Ma solo tre giorni dopo è arrivata a casa mia. L’ho regalato a mio figlio e da allora ci gioca ogni giorno. Finalmente abbiamo trovato qualcosa che gli piace davvero, anche durante i nostri momenti in famiglia. Se siete curiosi o state cercando un bel regalo senza spendere una fortuna, vi lascio il link: https://tinyurl.com/it-Nintendo-Switch. Se avete dubbi su come funziona scrivetemi, vi aiuto volentieri

Inserito il testo, senza altri fronzoli, su ChatGPT, questa è la pronta risposta che abbiamo ricevuto:

Ti dirò subito: questo post puzza di truffa lontano un chilometro. Ti spiego perché: ✅ Struttura da scam classico: sembra una testimonianza personale (“mio fratello lavora da Gamestop…”) ma è costruita per sembrare credibile e creare urgenza (“stanno svuotando i magazzini”, “solo pochi pezzi rimasti”). ✅ Meccanismo sospetto: “basta rispondere a 4 semplici domande e pagare una piccola spesa di spedizione”. Questo è lo schema tipico delle truffe di phishing o abbonamenti nascosti: paghi 1-2 euro di “spedizione” e ti ritrovi un abbonamento da decine di euro al mese. ✅ Link accorciato: l’uso di un link tipo tinyurl serve a nascondere la vera destinazione del sito, il che è una bella bandiera rossa. Se fosse un’offerta ufficiale, userebbero un dominio riconoscibile, tipo gamestop.it o nintendo.com. ✅ Nessuna fonte ufficiale: non esiste alcuna comunicazione ufficiale da Gamestop o Nintendo su una distribuzione gratuita di Switch per “svuotare i magazzini”. E francamente, se esistesse, si esaurirebbero in 30 secondi e non tramite post casuali su social. ✅ Tono troppo perfetto per essere vero: il testo è studiato per suscitare emozioni positive (il figlio contento, momenti in famiglia, un affare incredibile…) — è social engineering per spingerti a cliccare. 👉🏻 Conclusione: è una truffa al 99,9%. Se clicchi il link, rischi di finire su un sito che ti ruba i dati o ti iscrive a servizi indesiderati. Non solo: chi condivide questi link potrebbe inconsapevolmente alimentare la catena. Ti consiglio di non cliccare, non condividere e segnalare il post.

E se qualcuno che conosci l’ha seguito, consiglio di verificare subito se ha inserito i dati della carta e nel caso bloccarla/prevenire addebiti.

Quindi questo post, secondo ChatGPT, senza nemmeno aver verificato il link, è una truffa al 99,9%. Eppure Meta lo lascia passare, e come questo mille altri, tutti fatti con lo stampino:

Post che mettono in cattiva luce aziende di vario genere, ma più che altro sono post che hanno un solo e preciso scopo: truffare la gente. Sono anni che segnaliamo che questo genere di contenuti riesce a passare i controlli di Meta, e che circolano senza troppa fatica in tutti gli ambienti e in tutte le lingue; evidentemente qualcuno che ci casca lo trovano sempre.

Uno dei casi più eclatanti è quello dello zaino North Face a due euro, che tutt’oggi è uno dei nostri articoli più cliccati, in cui sono cadute migliaia di persone. Soggetti che a nostro avviso avrebbero tutto il diritto di chiedere conto della truffa a Meta stesso, che ha incassato soldi dai tantissimi post sponsorizzati, post che avrebbe potuto filtrare senza sforzo. Comprensibile che loro non usino ChatGPT, ma questa è l’analisi fatta dalla loro IA:

Sembra un’offerta sospetta. Ecco alcuni motivi per cui potresti voler essere cauto: 1. Richiedono un pagamento per la spedizione: Questo potrebbe essere un modo per ottenere soldi senza fornire il prodotto promesso.

2. Link non ufficiale: Il link fornito non sembra essere un sito ufficiale di GameStop o Nintendo.

3. Promesse troppo belle per essere vere: L’offerta sembra troppo buona per essere vera, il che potrebbe indicare una truffa. Ti consiglio di: 1. Verificare il sito ufficiale di GameStop: Controlla se hanno promozioni o offerte simili.

2. Contattare Nintendo o GameStop direttamente: Chiedi informazioni sulla possibilità di ottenere una Nintendo Switch tramite loro canali ufficiali.

3. Essere cauto con i link sospetti: Evita di cliccare su link che sembrano sospetti o non ufficiali. Se hai dubbi, è meglio essere prudente e cercare alternative più sicure.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

