L’ospite che collassa alla tv austriaca

Su tanti canali Telegram europei devoti alla disinformazione seriale sulla pandemia, da alcuni giorni sta circolando un breve video, questo:

Io oltre a vederlo nelle segnalazioni che ci avete inviato l’ho trovato su gruppi Telegram spagnoli come “La Quinta Columna” e profili Twitter vari ed eventuali.

Su Twitter i post in inglese sono di questo tono:

Austria:

NOTICE

do not enter

testing in progress The vaXxzed can’t stay on their feet.

O ancora:

Austria 🇦🇹

News Anchor collapses on live TV. Reason unknown but I expect to see this as a new trend in the future

L’intenzione è ovviamente sempre la stessa: spaventare i suggestionabili, spingerli a scendere in strada a manifestare, renderli così terrorizzati dai vaccini da diventare irrazionali (e magari violenti, come vediamo nelle tante piazze europee dove hanno sfilato questo weekend). Maggiore la violenza, maggiore la possibilità di contatto e contagio.

Il video però non mostra affatto uno svenimento da reazioni avverse ai vaccini. Nel video vediamo uno spezzone della trasmissione “OÖ Heute” del 17 maggio 2014 dove Alois Dambachmayr, responsabile dei contributi ecclesiastici della diocesi di Linz, parla di come stessero diminuendo i fedeli e quindi i soldi. Mentre parla ha un mancamento, viene soccorso dalla conduttrice e poi da un assistente della trasmissione, ma in pochi secondi torna sulle sue gambe.

Si è trattato di un semplice svenimento, senza alcun collegamento con vaccini vari. Chi condivide il video dando a intendere diversamente è un bufalaro seriale, e va rimosso dai contatti (anzi, a essere onesti andrebbe rimosso dalla rete).

Non credo sia njecessario aggiungere altro.

