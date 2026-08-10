Complotti, leggende urbane ed evergreen

Gli uffici contabili del Pentagono e il 9/11

Dopo 25 anni, le teorie del complotto sull'11 settembre continuano a emergere (al contrario delle prove)

maicolengel butac 10 Ago 2026
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Lo so, che barba che noia, parliamo ancora dell’11 settembre? Ma stavolta l’immagine con relativa notizia che ci avete mandato non l’avevamo mai incontrata, e ho deciso che andava aggiunta al lunghissimo elenco di articoli sull’attentato del 2001.

Vi riporto il testo allegato all’immagine, per chi avesse problemi a leggerlo:

Il 10 settembre il Pentagono dichiarò di non riuscire a giustificare 2.300 miliardi di dollari. L’11 settembre il volo 77 colpì l’area degli uffici contabili. Da allora, molti dimenticarono quello che viene definito il più grande ammanco della storia statunitense.

Cosa c’è di vero?

Beh a differenza di altri casi abbiamo un fondo di verità, perché è documentato che il 10 settembre 2001 Donald Rumsfeld disse veramente che, secondo alcune stime, i sistemi del Pentagono non riuscivano a tracciare 2300 miliardi di dollari in transazioni.

Ma, come già spiegato da Reuters nel 2023:

Rumsfeld did not reveal the loss of $2.3 trillion day before 9/11

Che tradotto:

Rumsfeld non ha rivelato la perdita di 2.3 miliardi di dollari il giorno prima del 9/11

Occhio eh, non hanno detto che quei soldi non siano “persi”, ma hanno spiegato che non è dal 9/11 che si sa. Si tratta di una cifra nota almeno dall’anno prima, e riguarda i bilanci fiscali dell’Ispettore Generale del Dipartimento della Difesa americano, come riportato a pagina 4 del pdf che trovate qui. Non si trattava di una novità.

Gli uffici contabili

Ma comunque resta un altro punto: davvero sono stati distrutti fantomatici “uffici contabili” il 9/11? No, il volo colpì il settore occidentale, tra Wedge 1 e Wedge 2, occupato da diversi uffici dell’Esercito e della Marina, non un fantomatico archivio centrale contenente le prove dei 2.300 miliardi. Le informazioni finanziarie erano distribuite fra numerosi sistemi e strutture; era precisamente questa frammentazione dei dati il problema denunciato da Rumsfeld il 10 settembre e da altri nei report dell’anno prima. Per chi volesse approfondire il punto d’impatto è ampiamente documentato sul sito del Pentagon Memorial.

redazione at butac punto it

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