Un padre da ammirare

...o anche stavolta una notizia da confutare?

C’è una storiella che circola un po’ ovunque, sui classici profili bot come su quelli di soggetti scarsamente interessati ai fatti. La storia circola con l’immagine che vedete qui sopra e con questo testo:

Che grande padre ..

Gli stuprano la figlia, quattro balordi,…come la solito in Italia li lasciano subito liberi, ma lui non demorde, li prende uno ad uno e li riempie di botte!!

Metti un cuore se condividi questo grande padre!!

La troviamo su profili di partiti populisti, su pagine personali di gente orgogliosa di mostrare il tricolore italiano e quello russo, la troviamo un po’ ovunque sulle varie piattaforme social:

C’è un solo, minuscolo, problema. La storia non trova riscontro da alcuna parte, esiste solo come post sui social, su bacheche scarsamente affidabili. La faccia del signore non risulta pubblicata da nessuna parte eccetto che, appunto, negli stessi identici post.

E difatti, fino all’anno scorso il post circolava senza quella faccia:

In questo caso però c’era anche un riferimento alla “notizia”, ma si trattava di un riferimento a un articolo di un sito notoriamente inaffidabile che fa leva solo e unicamente sul clickbait: Donna Fidelity House (da adesso DFH), un prodotto di NetAddiction S.r.l.

L’articolo comincia con la prima foto che vedete nel riquadro, che non ha ovviamente nulla a che vedere con la notizia, visto che viene da un articolo di Repubblica del 2022 che riguardava l’omicidio di un’anziana a Melzo. La cosa più “divertente” è che tra il post e l’articolo di Donna Fidelity House ci sono comunque dettagli che non coincidono, a dimostrazione che chi scrive questi post nemmeno ci prova a fare le cose per bene. Nel racconto (inventato) di DFH gli stupratori sono 5 e non 4, e il supposto padre si sarebbe vendicato dello stupro ben prima che la legge intervenisse:

La 18enne ha raccontato tutto al padre, che ha dichiarato: “Tua figlia ti racconta tra singhiozzi di essere stata violentata e tu che fai? Io ho deciso d’impeto, sono corso a cercare i suoi aggressori”. L’uomo ha deciso di farsi giustizia da solo. Si è presentato immediatamente presso l’appartamento dove si sono consumati gli abusi verso sua figlia, ha chiesto i farsi aprire ma, non ricevendo risposte, ha sfondato la porta. Un rumore fortissimo, un frastuono, le urla dei vicini. Uno scenario davvero forte con i 5 stupratori, tutti italiani, di età compresa tra i 17 e i 21 anni, tutti residenti tra Veneto, Lombardia e Piemonte, che si sono barricati in una stanza dell’appartamento. Sul posto, allertati dal vicinato, sono giunti i carabinieri ed un’ambulanza.

La fonte del racconto di DFH? Un “articolo” dell’ennesimo sito da lista nera: tg24-ore.com, che nel 2022 pubblicava lo stesso articolo ripreso da DFH. So bene che il nostro articolo non aiuterà chi è cascato in quella narrazione, tanto la pensano tutti alla stessa maniera. Ma noi scriviamo per gli altri, quelli che magari se la sono trovata di fronte e si sono fatti qualche domanda. Sono loro coloro a cui vorremmo rivolgerci, invitandoli a non commentare i post disinformativi, ma limitandosi al massimo a segnalarli come notizia falsa, e, quando possibile, scegliendo di non seguire più chi condivide questo genere di contenuti. Solo così possiamo sperare che cessi la viralità di questo genere di post – o così, o chiudendo i social.

