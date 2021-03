Vaccinazioni in Brasile

Ci avete segnalato un video che sta circolando molto, è partito dal Brasile, dove ha fatto scandalo e non si è più fermato.

Il video è questo:

Viene riportato sulle bacheche di tanti soggetti che vogliono insinuare preoccupazioni sul vaccino. Il video è reale, anche se si tratta di un minuscolo spezzone di un video molto più lungo. Nel video vediamo un medico inoculare qualcosa a una donna, o meglio usare la siringa sul suo braccio. La siringa pare vuota. Non è un fotomontaggio, la siringa pare davvero vuota. Sì, lo so che i numeri sulla stessa sembrano sparire e riapparire, ma dopo aver visto anche il filmato originale (e le relative spiegazioni delle autorità brasiliane) la siringa pare comunque vuota.

Il video originale di questa campagna di vaccinazione lo vedete qui sotto, la signora con la maglia blu la trovate al minuto tre, dove potete notare chiaramente un’infermiera che usa la siringa su una fialetta di vaccino e poi la passa al medico. Ma suggerisco di guardare anche le altre persone che vengono vaccinate nel video.

La siringa nel caso della signora in blu sembra veramente meno piena di quando vengono inoculate le altre pazienti. Il governo brasiliano ha subito sostenuto che si cercasse di diffondere fake news, sostenendo prima che il video fosse stato manipolato, poi che il liquido è così poco che è quasi impercettibile. Ma allora come mai con le altre persone prima della signora in blu si usano siringhe che sembrano contenere più liquido? Di fronte a questo caso bisogna ammettere che qualche dubbio sulla serietà delle giustificazioni del governo brasiliano è legittimo. Anche alla luce di altri video emersi in rete.

Riguardo a questo video ad esempio il governo brasiliano non si è giustificato come con quello della signora in blu, la pratica è stata riconosciuta come errata, giustificata forse dalla scarsità di dosi arrivate nel Paese fino a metà febbraio. Ma le infermiere colpevoli di queste inoculazioni “ad aria” sono state identificate e segnalate, e al momento sono sotto indagine.

Quello che però deve essere chiaro è che nel video, nel caso fosse reale l’inoculazione “ad aria”, non vedete una falsa campagna vaccinale, bensì gente vaccinata realmente e una singola persona a cui, forse, non è stata inoculata la giusta dose: può essere perché il flacone da cui si stavano servendo era finito e non c’era più vaccino da distribuire. Per sostenere che sia la prova di un complotto mondiale ci vuole della fantasia (o della malafede).

